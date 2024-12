Il Presepe di Gasperina inserito fra i cinque Presepi Viventi più belli d’Italia

In data 13 dicembre l’Associazione Il Sotterraneo Gasperina APS ha ricevuto un riconoscimento dal Ministero della Cultura, presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, rientrando fra i cinque Presepi ai quali è stato riconosciuto un merito a livello nazionale.

Giorno 14 dicembre la stessa Associazione ha partecipato al Presepe Vivente d’Italia, a Roma, organizzato dall’associazione nazionale Città dei Presepi, e al quale ha dato il contributo come Presepe vivente di Gasperina, utilizzando il loro copione per alcune scene.

“La nostra voce narrante – dichiara la vice presidente dell’Associazione, Maria Antonietta Procopio – ha “aperto e chiuso” il Presepe, guidando circa settecento figuranti, provenienti da tutta Italia. Molti dei nostri ragazzi, in qualche intervista sono apparsi su Rai News, e una piccola scena recitata appositamente per Mediaset è stata scelta per il servizio”.

“Capirete – conclude la vice presidente dell’Associazione – perché, con molta emozione vi raccontiamo che “Il Cammino degli Ultimi”, (tema dell’ultima edizione) è giunto a Roma. Inoltre nel pomeriggio siamo stati ricevuti in udienza dal Santo Padre e alcuni di noi hanno potuto stringere la loro mano e ricevere la sua carezza, avendo l’opportunità di essere tra i fortunati che hanno potuto sedersi a qualche metro da Lui“.