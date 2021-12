Il presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo augura buon lavoro ai nuovi eletti consiglieri provinciali

Di seguito la dichiarazione del presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo:

“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai nuovi eletti consiglieri provinciali, felice di averli nella squadra che da domani in poi avrò al mio fianco: Azzarito Cannella, Pietro Fazio e Francesco Fragomele per la lista “Venti del sud”; Amedeo Mormile per la Provincia ci Lega”; Sergio Costanzo, Davide Mastroianni e Paolo Mattia per “Noi in Provincia”; Ferdinando Sinopoli per “Coraggio Italia”; Alessandro Falvo per “Centrodestra per la Provincia di Catanzaro”; Mario Deonofrio, Gregorio Gallello e Raffaele Mercurio per la lista “Progressisti per la Provincia di Catanzaro”.

Ci aspetta un avvio di anno molto importante, in cui si spera che le Province possano riaffermare la crucialità del ruolo che meritano. Sarà fondamentale, per questo e per tutto il resto del lavoro che ci attende, essere determinati e lavorare all’unisono come si è fatto sin dall’inizio della mia legislatura.

Un doveroso ringraziamento lo rivolgo ai consiglieri uscenti di maggioranza per la collaborazione e l’impegno con cui mi sono stati accanto, dal vicepresidente Antonio Montuoro con cui abbiamo condiviso un percorso perfettamente sinergico a Giuseppe Pisano, Luigi Levato, Baldassarre Arena, Ezio Praticò e Andrea Amendola.

Ma un saluto affettuoso e un ringraziamento sincero lo rivolgo anche ai consiglieri uscenti di minoranza Marziale Battaglia, Davide Zicchinella, Giovanni Costanzo e Lorenzo Costa per la lealtà e il senso di responsabilità, che non sempre sono scontati quando si rivestono i panni di chi sta all’opposizione, dimostrati durante il loro mandato”.