Il presidente Mattarella ha convocato Mario Draghi al Quirinale

«Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani mattina al Quirinale il professor Mario Draghi». Lo ha detto il portavoce del Presidente della repubblica Giovanni Grasso.

Poco prima il capo dello Stato aveva dichiarato che la crisi sanitaria ed economica «richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo. Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo di alto profilo per far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso», sottolineando che conta di «conferire al più presto incarico per formare governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili».