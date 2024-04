Il Primo Maggio da Catanzaro Lido a Soverato la seconda edizione del corteo di moto “La Marcia”

La Marcia, il corteo di moto, organizzato dall’A.S.D. Noibikers, che unisce le due città di Soverato e Catanzaro Lido sta per tornare in una seconda edizione ancora più emozionante e coinvolgente. L’appuntamento è fissato per l’1 MAGGIO alle ore 12:00 presso l’Area Teti di Catanzaro Lido, con partenza prevista in direzione del lungomare di Soverato zona Piazza Nettuno.

Sul Lungomare di Soverato ci saranno stand espositivi di accessori e abbigliamento moto, food & drink del Dry Salapù e i gruppi di motocislisti potranno sfidarsi sul campo di beach volley e nella gara sound. Oltre alla musica dei motori sentiremo quella della divertentissima street orchestra Tillband.

Potremo ammirare la maestria del detailing moto in una dimostrazione del nostro partner Zaro. Saranno presenti gli amici di Abarth Calabria per condividere anche la passione per l’automobilismo.

A differenza dei tradizionali raduni che si svolgono in una singola città, la MARCIA abbraccia il concetto di movimento, collegando due comuni con un fiume di moto. La MARCIA è l’applicazione concreta dell’idea dietro l’A.S.D. Noibikers, non il tradizionale gruppo di una città (nel gruppo fanno parte ragazzi della zona di Soverato, Serra San Bruno, Catanzaro). NOI siamo prima bikers e poi “soggetti appartenenti a confini amministrativi”, confini che essendo tali alimentano divisioni e il campanilismo che uccide questa regione. Trasforma il tu in un NOI.

Dettagli dell’Evento:

• Data: 01/05/2024

• Luogo di Partenza: Area Teti, Catanzaro Lido (zona porto)

• Luogo di Arrivo: Piazza Nettuno, Lungomare di Soverato

• Orario: Partenza ore 12:00

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, visita il sito web: La MARCIA | Soverato Catanzaro o seguici su instagram: @noi.bikers