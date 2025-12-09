Il progetto del Porto Turistico Soverato-Satriano al centro di un incontro

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla formazione, alla conoscenza del territorio e alla progettualità futura promosso dal Punto ORienta Giovani (.ORG) del Comune di Satriano.

Il prossimo appuntamento, intitolato “SOSA: Visione e Progetto”, si terrà venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 17:45 presso il teatro comunale di Satriano.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione e alla discussione pubblica del progetto del porto turistico della baia di Soverato–Satriano, una delle opere strategiche per lo sviluppo turistico e territoriale dell’area jonica.

Dopo i saluti istituzionali del Massimiliano Chiaravalloti, Sindaco di Satriano, Arch. Maurizio Tirone, Assessore ai lavori pubblici e urbanistica del Comune di Satriano, Arch. Daniele Vacca, Sindaco di Soverato, interverranno: Arch. Antonio Riverso, Ing. Francesco Infusino, che illustreranno nel dettaglio visione, caratteristiche tecniche, integrazione territoriale e prospettive operative del progetto. A moderare l’incontro sarà Pietro Curatola.

L’iniziativa, riconosciuta come evento formativo (CFP validi per i presenti all’intera sessione), rappresenta un’occasione importante per conoscere da vicino un progetto che influenzerà il futuro turistico ed economico della baia e dei comuni coinvolti.

Appuntamento Venerdì 12 dicembre 2025; ore 17:45 Teatro Comunale di Satriano.