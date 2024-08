Il progetto “Filiere corte e mercati locali” ha fatto tappa a San Floro e Stalettì

Sono approdati anche a San Floro e Stalettì, gli eventi che il Gal “Serre Calabresi” ha inteso sostenere, con la concessione di un contributo, nell’ambito del progetto “Filiere corte e mercati locali”, previsto dalla misura 19.3 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”.

Un progetto di cooperazione che prevede specificatamente la partecipazione e l’organizzazione di eventi, quali sagre, degustazioni, show cooking, da tenersi in comuni ricadenti nell’area del Gal.

Ne sono stati finanziati in totale ventiquattro, con la finalità di promuovere l’agricoltura di prossimità, i prodotti a km 0 e con essi anche la ricchezza della tradizione gastronomica locale che riflette l’eterogeneità delle diverse realtà territoriali, dal mare alla montagna.

Dopo l’evento inaugurale, la festa della Montagna di Girifalco, seconda tappa a San Floro per l’undicesima edizione della Fiera di Sant’Anna, promossa dal Comune e dalla Pro loco “Tommaso Scarcella”.

Una manifestazione contraddistinta dalla degustazione, vendita di prodotti, show cooking e antichi mestieri. Elemento forte: la sagra dei maccaruni alla contadina, filati a mano come da tradizione da signore del luogo e conditi con sugo di pomodoro sanflorese.

Terzo appuntamento a Stalettì, con la rassegna gastronomica ed artigianale, organizzata dal Comune. A connotare la rassegna la “pitta cu’ a sarda” e il “morzello con pitta”, stand per la degustazione del miele, mielata realizzata con estratto di fico secco e marmellata di frutta locale, degustazione di olio, vino e show cooking per la realizzazione delle zeppole.

«Grazie a questo progetto – ha evidenziato il presidente del Gal “Serre Calabresi”, Marziale Battaglia – si dà la possibilità di arricchire le manifestazioni estive dei nostri territori con prodotti di eccellenza, trasformati in piatti saporiti della tradizione. Questi eventi hanno lo scopo di animare i borghi, per renderli più ospitali, per i turisti, ma anche per gli stessi cittadini. Sono occasioni per far conoscere i prodotti, ma anche per trasmettere saperi, per offrire, sotto il profilo turistico, esperienze uniche, non ripetibili altrove. Il prodotto agroalimentare sotto questo aspetto è foriero di cultura e di tradizioni».