Il Punto Orienta Giovani di Satriano inaugura la serie INCONT.ANIMA: il primo appuntamento è previsto per il 25 Gennaio

Con l’inizio del nuovo anno, il Comune di Satriano apre un nuovo capitolo nel supporto ai giovani e al territorio con il primo appuntamento della serie INCONT.ANIMA, parte integrante del progetto Punto ORienta Giovani (.ORG).

Giovedì 25 gennaio 2025, alle ore 17:00, presso la nuova sede del Punto ORienta Giovani a Satriano (Comune di Satriano), si affronterà il tema “Partita IVA e lavoro autonomo: strumenti e consigli per iniziare”. Interverrà Fabio Froio, dottore commercialista e revisore contabile, che risponderà alle domande dei partecipanti.

Il progetto .ORG rappresenta un passo importante per l’amministrazione comunale, che dimostra ancora una volta di considerare le nuove generazioni al centro della propria azione politica. Attraverso questo nuovo spazio, i giovani calabresi, in particolare quelli provenienti dai borghi, i NEET, i disoccupati e gli inattivi, avranno un luogo dove confrontarsi, informarsi e trovare supporto concreto per entrare nel mondo del lavoro o per avviare la propria impresa.

“Punto ORienta Giovani nasce per rispondere ai bisogni delle nuove generazioni e per offrire loro strumenti concreti, supporto e informazioni utili per creare condizioni di vita e lavorative migliori nei nostri borghi”, ha dichiarato il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti, che sarà presente per i saluti istituzionali giovedì 25 gennaio, ore 17:00, in occasione dell’evento. “Siamo entusiasti di iniziare questa avventura con un progetto che promuove partecipazione attiva, opportunità e crescita per tutti”.

L’amministrazione comunale invita tutta la comunità a partecipare a questo importante appuntamento info-formativo, che segna l’inizio di una nuova fase di crescita e partecipazione per i giovani di Satriano e dei borghi circostanti.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sul progetto, visitate il sito ufficiale: www.orientagiovanisatriano.it info: satrianoprojects@gmail.com