Il quartiere Torrazzo di Soverato si ritrova a distanza di 20 anni per ricordare la vittoria dei giochi di Eutimo

NOI SIAMO DAL TORRAZZO…

6 agosto 2006 – 6 agosto 2026

Il quartiere Torrazzo si ritrova a distanza di 20 anni per ricordare la vittoria dei giochi di Eutimo.

Giochi di Eutimo, che, tra gli anni 2004-2007 hanno fatto rinascere Soverato creando una grande alchimia tra i soveratesi, grazie a Pino, Sonia e Joe, che crearono questo evento con un grandissimo sforzo organizzativo.

I “torrazzani” si sono ritrovati per festeggiare la bellissima vittoria del 2006. Un quartiere e un gruppo sempre vivo, che a distanza di tanti anni trova sempre l’occasione per stare insieme. Il luogo di incontro, come sempre, il Lido San Domenico che, grazie alla disponibilità della famiglia Vitale, è sempre stato la sede strategica dei “torrazzani”.

Alzando i calici per brindare alla vittoria e alla nostra amicizia il pensiero va al nostro stratega Franco Vitale ci ha lasciato prematuramente.

E al canto “Noi siamo dal Torrazzo…” rinnoviamo la nostra amicizia

VIVA IL TORRAZZO, VIVA LA NOSTRA SOVERATO