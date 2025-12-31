Il Quarzo in tribunale

Delle motivazioni del TAR a proposito del Quarzo (o Comac) ho capito solo che c’è spazio per infinite altre cause e per ricorsi eccetera.

Approfitto per ribadire che non basta la riforma dei giudici, serve una radicale riforma della legislazione, che mostra troppe e contraddittorie leggi e leggine e sentenze, eccetera.

Stando però al succo della sentenza del TAR, l’edificio del 1937 potrebbe essere abbattuto per fare…

…ahahahahahah, quello che ai tempi di Mancini sindaco venne spacciato per albergo megagalattico di superlusso pacchiano, ma erano già allora STRUTTURE RICETTIVE, cioè appartamenti, niente altro che appartamenti. Ora leggiamo che saranno cinque piani di appartamenti? E i parcheggi? E i servizi? Staremo a vedere.

Ora io chiedo come mai nessun ente abbia mai pensato di intervenire per acquistare e conservare, e utilizzare come ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE, e luogo di uso pubblico, il venerando edificio. Io l’ho proposto più volte. Invece non ci hanno pensato:

– Lo Stato: non c’è nemmeno un vincolo;

– la Regione;

– la Provincia;

– il Comune di Soverato.

Smemorati, vero?

Ulderico Nisticò