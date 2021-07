Il “Quinteto Astor Piazzolla” Sabato 24 luglio al Teatro Comunale di Soverato

Armonie d’Arte Festival e il Comune di Soverato annunciano la nuova partnership con una serata memorabile, nel segno della grande musica internazionale. Sabato 24 luglio, alle ore 21.30, al Teatro Comunale – spazio all’aperto – della Perla dello Ionio, si esibirà il “Quinteto Astor Piazzolla” con un concerto dedicato al centenario della nascita del geniale Maestro argentino di origine italiana.

L’unica formazione ufficiale creata dalla Fondazione Astor Piazzolla di Buenos Aires – partner dello spettacolo – per proteggere e diffondere l’enorme lascito dello straordinario musicista che ha rivoluzionato il tango. Sul palco ci saranno Pablo Mainetti, bandoneòn, Serdar Geldymuradov, violino, Armando De La Vega, chitarra, Daniel Falasca, contrabbasso e Nicolàs Guerschberg, pianoforte: eccezionali musicisti, certamente i miglior del mondo per il repertorio di Piazzolla, proprio perché depositari di quel mood denso e intenso, di catturanti nuance musicali e rimandi ad emozioni appassionate, che nel tango trovano nome e tutto il proprio senso profondo e autentico.

Il Quinteto Astor Piazzolla, che da oltre venti anni gira i teatri del mondo suonando gli inestimabili arrangiamenti autografi e riportando alla luce gioielli pressoché inediti, arrivano in Calabria, in esclusiva per Armonie d’Arte.

Astor Piazzolla formò il suo primo quintetto nel 1960: cinque strumenti solisti che cantavano il corpo elettrico della città, il nuovo fervore di Buenos Aires, con una potenza di fuoco inusitata, una ricchezza melodica, ritmica, armonica senza precedenti e un sound finalmente all’altezza dei tempi. E proprio con la stessa forza dirompente, il gruppo travolgerà il pubblico del Festival.

“È motivo d’orgoglio per il Comune di Soverato – afferma il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci – iniziare una partnership con la prestigiosa realtà culturale di Armonie d’Arte che ha davvero portato questa Calabria nel mondo e il mondo in questi nostri luoghi straordinari. Siamo certi, quindi, che anche per Soverato sarà una grande opportunità, un’occasione per iniziare a costruire insieme, partendo da questa serata speciale che, sono certo, sarà indimenticabile.”