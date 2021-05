Il quiz digitale “Italia Game Contest” fa tappa a Soverato, ospite il Sindaco Alecci

Dopo i successi della prima edizione di “Scopri l’Italia” e dei game-contest sulle città di Catanzaro, Mussomeli e San Giorgio a Cremano, è partito il 6 aprile il concorso a premi “Italia Game Contest”, un quiz multimediale sulle ricchezze del Paese più bello del mondo, patrocinato da Fondazione Univerde e Unpli e il 21 maggio, dalle ore 20:00, basterà entrare nell’App Wicontest, sezione “Scopri l’Italia” per diventare protagonisti assoluti del 7° “Live Quiz Show“ in diretta streaming.

L’evento è condotto da Federica Bertoni e l’ospite è Ernesto Alecci, Sindaco della splendida città di Soverato, definita la “Perla dello Jonio”. Durante l’intervista il primo cittadino racconterà quanto “c’è da vedere” e le curiosità di questa terra che pertanto, diventa tema di alcune domande proposte nel “Live”.

Partecipare ogni giorno alle sfide “Battle Quiz”, 1vs1, ai “Live Quiz” delle ore 20:00, 1 contro tutti, consente ai players di accumulare punti utili non solo per vincere i tanti buoni acquisto, messi in palio ogni settimana per i primi 40 in classifica, ma anche di essere il “vincitore assoluto” dell’11 giugno, giorno della Finale Nazionale, e aggiudicarsi il buono vacanza di €800.

Determinati più che mai a vincere sono anche i migliaia di studenti iscritti ad High School Game “Speciale Scopri l’Italia”, il concorso didattico rivolto a tutte le classi degli Istituti Superiori.

Inoltre i players ricevono anche degli “aiuti” per rispondere bene e velocemente alle domande. Sui social Facebook e Instagram alla pagina “Scopri l’Italia Game Contest” sono pubblicate ogni giorno le “domande del Live” e questo consente ai partecipanti di acquisire più punti, oltre a rimanere sempre aggiornati sulle news.

“I giochi” sono ancora aperti e chi non è iscritto è ancora in tempo per vincere.

“Italia Game Contest” fa parte del progetto più vasto di “Scopri l’Italia”: il primo innovativo progetto di game-contest a premi finalizzato alla promozione del patrimonio artistico-culturale e alle bellezze dei territori italiani.

Il progetto è patrocinato da UNPLI e Fondazione UniVerde e dai partner Grimaldi Lines, le Università LABA di Firenze, LUMSA di Roma, UNICAMPANIA Vanvitelli di Caserta, la Polizia di Stato e l’Onlus FARE X BENE.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina facebook “Scopri l’Italia Game Contest”.