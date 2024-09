Il raduno degli arbitri ASC Calabria nel segno della formazione e della condivisione

Il raduno precampionato del settore arbitrale ASC Calabria andato in scena a Lamezia Terme presso la sala conferenze del Dopolavoro Ferroviario gestito dall’ASD Sporting Club della famiglia Caruso, può essere riassunto con tre concetti fondamentali quali confronto, condivisione e formazione. Ad inaugurare la giornata di lavoro tecnico e di aggiornamento è stato l’Organico Tecnico Francesco Torcasio in collaborazione con il collega cosentino Mario Palmieri.

Presente all’evento anche il Responsabile Regionale degli Arbitri ASC della Calabria, Patrizio Gemello che ha portato il saluto del Presidente Regionale Antonio Eraclini, assente per precedenti impegni assunti. Il Responsabile ASC Patrizio Gemello ha relazionato anche sull’attività svolta nella passata stagione agonistica amatoriale, cercando di delineare i contorni ed i programmi tecnici ed organizzativi relativi al nuovo ed imminente inizio dei campionati.

Nel suo discorso ha ringraziato i presenti giunti da tutta la regione per il lavoro eccellente svolto nella passata stagione, ha anche ringraziato i nuovi arbitri che si sono aggregati di recenti ed ha voluto con la relazione letta in platea puntualizzare alcuni punti fondamentali, dettare le linee guida e sottolineando in modo fermo e deciso che il gruppo arbitrale deve essere coeso e uniforme nella gestione tecnica delle gare ma soprattutto si deve essere una grande famiglia dove a nessuno è permesso di remare contro questi valori etici e comportamentali che devono rispettare i valori dello sport e del comune vivere come si conviene in una associazione.

In seguito tutti gli arbitri si sono sottoposti anche a prove scritte relative ad elementi di casistica specifiche e poi la discussione è stata improntata sulla circolare numero uno della nuova stagione calcistica della Federazione ed è servita ad intensificare le conoscenze delle nuove normative redatte dalla IFAB. Inoltre a fine raduno sono stati omaggiati di un premio personale tre arbitri Luigi Mastroianni da Lamezia, Fabrizio Badolato da Catanzaro e Fausto Salerno da Cosenza che si sono distinti nella passata stagione per professionalità, dedizione e disponibilità per tutta la stagione.

“Ogni anno vi è sempre un lavoro che si fa più completo, più arricchente, più formativo, volto alla crescita non solo in ambito arbitrale ma anche umano e personale. Che sia per tutti una stagione ricca di soddisfazioni”, ha concluso il Responsabile Arbitri ASC Patrizio Gemello.