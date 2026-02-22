Il Riconoscimento Giuridico di un Legame Familiare consolidato: un’esperienza dinanzi al Tribunale per i Minorenni

Una decisione di adozione in casi particolari ha trasformato un legame affettivo già pienamente vissuto in un vincolo giuridico definitivo, sancendo davanti alla legge una paternità costruita nel tempo.

Dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Venezia si è recentemente concluso un procedimento di adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 e seguenti della Legge 4 maggio 1983 n. 184, che ha conferito pieno riconoscimento giuridico a una realtà familiare consolidata da anni.

La vicenda riguarda una madre e i suoi due figli, cresciuti accanto al marito della donna, figura che, pur non essendo il padre biologico, ha esercitato nel tempo una funzione genitoriale autentica e continuativa.

Una presenza costante nella quotidianità, un sostegno silenzioso ma determinante nel percorso scolastico e formativo, un punto fermo nei momenti di fragilità: una paternità sostanziale, costruita giorno dopo giorno attraverso responsabilità, dedizione e amore.

L’ordinamento italiano, con l’istituto dell’adozione in casi particolari, consente di dare tutela giuridica a legami affettivi già radicati nella vita dei minori. Non si tratta di creare un rapporto ex novo, ma di riconoscere formalmente una relazione che nella realtà ha già assunto i contorni pieni della genitorialità.

Nel corso dell’istruttoria, si è valutato con attenzione la stabilità del nucleo familiare, la solidità del vincolo affettivo e la continuità del progetto educativo condiviso. Dagli accertamenti è emerso un quadro inequivocabile: per i ragazzi quell’uomo era già il padre, non per un dato formale, ma per la concretezza delle cure, per la costanza della presenza e per l’equilibrio garantito nel tempo.

La decisione del Tribunale ha così sancito davanti alla legge ciò che nella vita quotidiana era da tempo una certezza, rafforzando la tutela dei minori e consolidando il loro senso di appartenenza.

Il procedimento è stato seguito dall’Avvocato Rita Tulelli, che ha accompagnato la famiglia con particolare sensibilità e rigore professionale lungo un percorso tanto delicato quanto significativo.

Un impegno che richiama le parole del giurista e padre costituente Piero Calamandrei, il quale ricordava come l’avvocatura non possa ridursi a mero esercizio di logica: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no”.

Questa vicenda dimostra come il diritto, quando interpretato con competenza e umanità, sappia farsi strumento di tutela effettiva dei legami familiari autentici. Non solo un atto formale, dunque, ma il riconoscimento giuridico di una paternità già vissuta, che ora trova piena e definitiva consacrazione anche nell’ordinamento.