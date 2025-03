Il ritorno di Saverio La Ruina al Teatro del Grillo di Soverato con “Via del Popolo”

Saverio La Ruina, noto attore e drammaturgo calabrese, si prepara a incantare il pubblico del Teatro del Grillo di Soverato con il suo ultimo spettacolo, “Via del Popolo“.

La rappresentazione si propone di esplorare le trasformazioni sociali e culturali che hanno colpito le comunità del Sud Italia, attraverso una narrazione che mescola biografia e tradizione.

VIA DEL POPOLO

di Saverio La Ruina

disegno luci Dario De Luca

collaborazione alla regia Cecilia Foti

produzione Scena Verticale

«Un racconto gentile e acuminato, venato di sottile ironia che spesso dilaga in un’irresistibile comicità», così Mariateresa Surianello descrive il nuovo spettacolo, scritto e interpretato da Saverio La Ruina, artista unico per le sue doti affabulatorie. Via del Popolo è un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività. Due uomini, uno del presente, l’altro del passato, la percorrono. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti.

È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. Ai negozi sono subentrati i centri commerciali, distruggendo un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali. Via del Popolo è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità. Ma quei 200 metri rappresentano anche un percorso di formazione in cui sono gettate le basi della vita futura, dal quale emergono un’umanità struggente, il rapporto coi padri, l’iniziazione alla vita, alla politica, all’amore.

Premio UBU 2023 per il “miglior nuovo testo italiano”

Candidato al Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2023 come

“migliore novità italiana”

DATA

16 marzo 2025

ORARIO

TURNO A ore 17:00

TURNO B ore 20:45

Durata 80′ senza intervallo