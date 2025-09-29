Il Riva Restaurant in Calabria conquista  il Travelers’ Choice Awards 2025 di Tripadvisor

Da oggi rientra nel 10% delle migliori strutture al mondo recensite sulla piattaforma

Il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, ormai noto per la ristorazione di qualità sul panorama calabrese, è una location sul mare che tutto l’anno, sette giorni su sette, offre agli ospiti le prelibatezze della cucina contemporanea di pesce, accompagnata da un accurato servizio e dalla musica live degli artisti del Riva, personalizzata per ogni occasione e momento della giornata.

Una vera e propria eccellenza calabrese selezionata da Tripadvisor tra le migliori recensite al mondo sulla piattaforma stessa.

Da qui il riconoscimento Travelers’ Choice Awards 2025 di Tripadvisor.

“Classificarsi tra le migliori strutture al mondo significa aver lasciato un ricordo memorabile nei visitatori, tanto che molti di loro hanno deciso di condividere recensioni entusiaste della loro esperienza” commenta Kristen Dalton, Presidente di Tripadvisor

Tripadvisor, la più grande community di viaggi a livello globale, attribuisce questo riconoscimento sulla base delle recensioni autentiche e delle esperienze condivise dagli utenti negli ultimi 12 mesi, rendendo il premio uno dei più affidabili e ambiti nel settore della ristorazione e dell’ospitalità.

Nel corso dell’ultimo anno, il Riva ha ampliato la propria offerta con due importanti novità: la Wedding Experience – un servizio esclusivo per celebrare matrimoni in una location esclusiva, una terrazza sul Mar Tirreno dotata di piscina – e il Riva in Tour – catering d’eccellenza per portare la qualità e lo stile del Riva in ogni evento speciale.

“Il Travelers’ Choice Awards è tra i premi più prestigiosi e ambiti nel settore, perché nasce dalle recensioni dei nostri ospiti. A loro va il nostro ringraziamento per averci scelto e raccontato la loro esperienza” dichiara Roberto Gallo, Patron del Riva.