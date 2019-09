Il Room 21 di Soverato è stato inserito nella prestigiosa Guida “Bar d’Italia 2020” di Gambero Rosso

Il noto Cocktail Bar presente nella prestigiosa Guida

“Bar d’Italia 2020” di Gambero Rosso.

Il Room 21 Speakeasy, jazz club dall’atmosfera retrò situato nel cuore di Soverato, meta ormai nota per appassionati del mondo della Cockteleria di livello, della mixology e della cultura del bere bene, è stato inserito nella prestigiosa Guida “Bar d’Italia 2020” di Gambero Rosso tra i migliori Cocktail Bar della Regione Calabria.

Presentata nei giorni scorsi all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, la 20esima edizione della Guida Bar d’Italia di Gambero Rosso raccoglie più di 1300 indirizzi che rappresentano le migliori insegne della Penisola. All’interno della sfaccettata guida, divisa per categorie, troviamo la sezione dedicata ai Migliori Cocktail Bar, ovvero i locali che offrono cocktail fatti a regola d’arte e proposte di altissimo livello, ponendosi come punti di ritrovo per aperitivi e serate in cornici d’eccezione. Sfogliando la guida, nella parte dedicata alla Calabria, troviamo gli unici due locali che rappresentano il meglio della nostra Regione, uno di questi è il Room 21 Speakeasy, in puro stile anni ‘20/’30, epoca del Proibizionismo americano.

Il bancone ospita una selezione di bottiglie e distillati di gran classe, dalla carta dei whisky a quella dei gin, sapientemente illustrate, servite e miscelate da barman e barlady che con la loro professionalità preparano impeccabili cocktail classici, anche rivisitando in maniera originale i grandi drink del passato come il Negroni, proposto in cinque varianti o l’Old Fashioned con l’aggiunta di Fernet Branca o creano drink innovativi, come Il Marinaio Scozzese, con scotch whisky torbato, rum blanco, Drambuie e sale di Maldon. Ogni dettaglio è studiato, dalla scelta del bicchiere alle proposte gastronomiche preparate da mani esperte per regalare alla clientela un’esperienza unica sorseggiando un drink accompagnato da succulente pietanze frutto di una continua ricerca e selezione di prodotti.

Sono trascorsi ormai due anni da quando il Room 21 Speakeasy ha aperto i battenti. Tra cocktail classici ed originali, distillati, vini e birre di assoluta qualità, proposte food, musica live e degustazioni. La forza del cocktail bar continua ad essere la professionalità dietro il bancone, uno staff preparato e costantemente aggiornato sulle tendenze del mondo del beverage. Il cliente viene considerato come un ospite, da coccolare sin dal suo arrivo, accolto con un sorriso dal personale di sala e guidato nella scelta del menù tra drink, taglieri ed appetizer ad hoc.

L’obiettivo è far vivere un’esperienza unica nello Speakeasy dall’atmosfera vintage, dall’arredamento che è curato in ogni minimo particolare alla musica live, non solo jazz, per regalare un tuffo nel passato all’epoca del Proibizionismo americano. <<Essere inseriti in una guida così prestigiosa come quella di Gambero Rosso è per noi un grande orgoglio, un traguardo importante che ci gratifica per il lavoro che ogni giorno svolgiamo con passione, impegno e professionalità.>> afferma Pietro Mungo, gestore del Room 21 Speakeasy, <<Ringrazio tutto il mio staff perché il successo di un locale lo fanno le persone, sempre e comunque>>.