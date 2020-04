Il Rotary Club Catanzaro Tre Colli dona 140 pacchi cibo a famiglie bisognose

Un pensiero per 140 famiglie bisognose del catanzarese: autore del gesto speciale è il Rotary Club Catanzaro Tre Colli. Sono stati distribuiti tramite le parrocchie della città di Catanzaro: il numero delle richieste di aiuto è in aumento soprattutto in questi mesi e quest’azione rappresenta una preziosa testimonianza di vicinanza.

Un semplice gesto di amicizia, fatto dai rotariani per essere vicini alle famiglie in difficoltà, per far sentire loro il calore della Santa Pasqua. Un’espressione di solidarietà della comunità verso le persone che hanno bisogno e, nel nostro territorio, non sono poche. Un impegno corale che vuol testimoniare l’attenzione a società e territorio. Si tratta di un grande gesto di solidarietà che sicuramente sarà apprezzato da tutti.