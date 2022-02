Il ruolo del Bingo nella serie tv Better Call Saul

Il Bingo è un gioco figlio del Lotto e della Tombola e le sue regole hanno similitudini molto alte proprio con quest’ultima, infatti con cartelle, palline e un incaricato alle estrazioni dei numeri, si è pronti a giocare a Bingo. Si vince sostanzialmente in due modi: ottenendo prima degli altri giocatori cinque numeri in fila sulla propria cartella, la cosiddetta cinquina, oppure grazie alla chiamata di tutti i numeri segnati, ovvero il Bingo.

Una famosa serie ha utilizzato questo gioco spesso in molte puntate della sua prima stagione, parliamo di Better Call Saul. Una serie nata come spin-off della famosissima e pluripremiata Breaking Bad e che narra l’evoluzione e la nascita di Saul Godman, l’eccentrico avvocato di Walter White, professore di chimica divenuto cuoco di metanfetamina nella serie madre. Questa serie, infatti, ci porta indietro nel tempo rispetto alla storia, ormai conclusa di Breaking Bad, e ritroviamo un giovane Saul, del quale conosciamo finalmente il vero nome, Jimmy McGill, e il suo percorso nell’avvocatura.

Una puntata della prima stagione è particolarmente significativa perché mette in evidenza la doppia anima di Jimmy che da un lato vuole essere un uomo giusto, incline al bene, ma dall’altro gli sfortunati eventi della propria vita lo costringono a trovare rimedi non lodevoli per concretizzare i suoi obiettivi. È la settima puntata quella presa in causa, e si intitola proprio “Bingo”. Ma perchè questo titolo? Beh, nel gioco quando si ottiene la vincita più alta “si fa Bingo”, e in questa puntata anche il protagonista ottiene una vittoria significativa per la sua carriera e per la vita sentimentale con stratagemmi non edificanti. Una puntata importante proprio per questo evento, che non solo ci fa intravedere il Saul Godman di Breaking Bad, pronto a trovare soluzioni improbabili, ma ci porta a capire meglio le motivazioni che lo spingono ad agire ai limiti del legale. Da quest’evento si intuisce che nel personaggio si fa sempre più sottile la linea che divide lecito e illecito e iniziamo a percepire il cambio di rotta verso la personalità di Saul con un ritmo che aumenta negli episodi successivi.

Inoltre, in questa puntata Jimmy, in procinto di aprire il suo studio legale, ha bisogno di nuovi clienti e prova a ottenerli specializzandosi nella tutale di anziani vittime di truffe da parte delle case di riposo che gli ospitano. È un personaggio gentile e carismatico il nostro avvocato e prova a garantirsi l’affetto e la stima di possibili assistiti organizzando divertenti giochi di Bingo proprio nelle case di riposo, così da simpatizzare con futuri clienti e conquistare la loro fiducia, dimostrandosi anche un ottimo croupier di Bingo.