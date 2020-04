“Il seme delle tenebre”, un racconto horror made in Calabria

Claudio Caroleo ha 21 anni ed abita a Catanzaro. Già lavora come odontotecnico ed è appena diventato giornalista-pubblicista. Ha una grande passione per i film horror, specialmente quelli americani. Li conosce tutti. Giorni fa ha finito di scrivere “Il seme delle tenebre” il suo primo racconto breve in modalità horror.

E vuole condividere questo debutto con chiunque ami tale genere narrativo. Soveratoweb.com, su invito dell’Università delle Generazioni, ospita il PDF di questa piccola ma pur sempre “opera prima” da incoraggiare, così come bisogna incoraggiare tutti i giovani, specialmente al loro esordio.