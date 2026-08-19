Il silenzio del mattino diventa ascolto: a Montepaone arriva “T’incontri all’alba”

A Montepaone nasce “T’incontri all’alba”, un progetto culturale in tre appuntamenti che unisce yoga, meditazione profonda e lettura di testi letterari nelle prime ore del mattino. L’evento, patrocinato dal Comune di Montepaone, è totalmente gratuito e nasce da un’idea della Consigliera con delega alla Cultura, Sport e Spettacolo Francesca Tuccio, grazie alla collaborazione sinergica con l’insegnante di yoga Giorgia Riccardi, che, con grande spirito comunitario, presta gratuitamente la sua professione per il territorio.

L’intento è chiaro: creare rete e aggregazione, e importare in Calabria pratiche di benessere profondo apprese direttamente in Oriente. Gli incontri si svolgeranno interamente senza musica, lasciando che i suoni della natura guidino i partecipanti nell’incontro con sé stessi.

«Con “T’incontri all’alba” vogliamo offrire ai cittadini un’esperienza culturale e sensoriale totalmente nuova. Crediamo fermamente che la cultura e il benessere debbano essere accessibili a tutti, ed è per questo che l’evento è completamente gratuito. Il nostro obiettivo è unire la comunità e valorizzare le bellezze del nostro territorio in un momento magico come l’inizio del giorno. Ringrazio di cuore Giorgia Riccardi per aver sposato questa visione e per aver messo la sua straordinaria esperienza a disposizione di tutti noi. Senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile.»

L’insegnante di yoga, Giorgia Riccardi, spiega così la sua adesione: «Dopo aver affinato la pratica dello yoga e della meditazione in Asia, ho sentito il forte desiderio di portare questa esperienza qui in Calabria. Ho deciso di offrire gratuitamente la mia professione perché credo nel potere della condivisione e nella necessità di creare spazi di vera connessione tra le persone. In questi incontri non ci sarà musica: il silenzio del mattino diventerà ascolto interiore, un modo per rigenerarsi insieme prima che la giornata abbia inizio.»

Il Concept e il Programma

• Il valore del silenzio: Niente musica. La colonna sonora sarà il silenzio del mattino, per un puro ascolto di sé e della natura.

• Le discipline: Sessioni di yoga accessibili a tutti e momenti di meditazione guidata.

• La cultura: Reading letterari dedicati ai temi della quiete e della rinascita.

• L’obiettivo: Creare rete tra le persone e offrire un momento di benessere collettivo.

Dettagli degli Eventi

• Cosa: Tre incontri all’alba (Yoga, Meditazione e Reading).

• Quando: 14, 21 e 29 agosto, ore 5.30 (presentarsi dieci minuti prima dell’orario previsto).

• Dove: Spiaggia libera tra Brondi’s Beach e Lido azzurro.

• Costo: Gratuito

• Portare con sé: Tappetino o telo mare, abbigliamento comodo, acqua.

Per info e iscrizioni: Giorgia Riccardi: 3400900349; Francesca Tuccio: 3888807754