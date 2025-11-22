Il sindaco Aloisio al Forum Energia Umbria: 15 anni di successo per il parco eolico di San Sostene

Da San Sostene al Piemonte: Aloisio è stato anche selezionato tra i sei protagonisti italiani dell’ambiente

Ieri pomeriggio nel Forum Energia Umbria, organizzato da Legambiente Umbra, è stato invitato l’avv. Luigi Aloisio, Sindaco del Comune di San Sostene, per presentare l’esperienza del Parco eolico fornendo i risultati ottenuti dopo circa 15 anni di produzione.

Il Sindaco Aloisio, collegatosi on Line, ha rappresentato gli obbiettivi raggiunti attraverso alcune slide, molto apprezzate dal pubblico presente, tra i quali rappresentanti del mondo politico regionale, imprenditori, amministratori.

Il lungo applauso finale ha dimostrato l’attenzione a livello nazionale dei risultati ottenuti dal Sindaco Aloisio nel Comune di San Sostene in materia ambientale e in particolare in tema di energie rinnovabili.

Il prossimo appuntamento è giorno 28 novembre in Piemonte, a Casale Monferrato , dove Aloisio è stato invitato per essere stato selezionato tra i sei personaggi che si sono contraddistinti in materia ambientale.