Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha incontrato e premiato Amina Mohamoud Jama, una giovane catanzarese che ha conquistato la medaglia d’argento al campionato italiano School Girl di Pugilato.

Accompagnata dai soci e dagli allenatori della Asd Invictus Boxing Club, la ragazza ha raccontato la sua esperienza che l’ha portata nei giorni scorsi sul podio nel torneo svolto a Montesilvano, in provincia di Pescara, per la categoria 44 kg. Durante l’incontro, il primo cittadino ha invitato Amina ad alimentare la passione per il pugilato e ad allenarsi per conseguire risultati ancora più prestigiosi.

“Catanzaro ha nel suo potenziale numerosi talenti che si esprimono in tante discipline sportive. La medaglia di Amina riempie di orgoglio la città ed è un riconoscimento che premia la sua voglia di mettersi in gioco ma anche la professionalità, tenacia e capacità del team che ha curato il suo allenamento. Come Amministrazione abbiamo il dovere e la necessità di valorizzare chi, come Amina, porta in alto il nome della città in giro per l’Italia e nel mondo”, ha commentato con entusiasmo il sindaco Fiorita.