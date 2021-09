Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, aderisce a Coraggio Italia

“Aderisco con entusiasmo a Coraggio Italia. Ho avuto modo di conoscere personalmente il presidente Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia. Con lui c’è stato subito grande feeling, a partire dal modo di amministrare ed ho deciso di far parte del nuovo partito – annuncia Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro.

“Sarò da subito in prima linea per sostenere le liste di Coraggio Italia alle elezioni regionali, per Occhiuto Presidente – dichiara Abramo – Un impegno, nelle prossime settimane, per far conoscere e votare quella che è la vera novità per la Calabria, ma più in generale per l’Italia. Una grande opportunità per tutti i calabresi per partecipare fin da subito alla costruzione di un grande partito nazionale”.

“Mi sono subito ritrovato nell’approccio pragmatico e nell’atteggiamento di Brugnaro, tenace e di grande disponibilità. Ha avuto l’umiltà di ascoltare il territorio, non per raccontare i problemi, ma per costruire insieme risposte concrete. Insieme, lavoreremo per far diventare la Calabria diventi un esempio di rilancio nazionale ed europeo – conclude Abramo – Ai tanti sfiduciati dalla politica proponiamo fatti e soluzioni concrete, non le solite promesse. Un sindaco, come me, abituato a stare in prima linea ed in mezzo alla gente. Mi sono ritrovato in quello slogan scelto per la campagna di Coraggio Italia: “Se cresce la Calabria, cresce l’Italia intera”.

Abramo, quattro volte Sindaco, è stato a capo del governo cittadino negli anni 1997, 2001, 2012 e 2017, legislatura ancora in corso. Nel 2002 è risultato il candidato più votato d’Italia con il 71,4% dei voti. Un anno dopo le elezioni amministrative è anche arrivato il noto sondaggio sui primi cittadini che lo ha proclamato il sindaco più amato d’Italia.

Durante i diversi mandati ha ricoperto varie cariche: presidente Anci Calabria, presidente del Consiglio delle Autonomie locali e, attualmente, presidente Upi Calabria. Nel 2005 ha ricoperto anche la carica di consigliere regionale.

“Benvenuto a Sergio! – commenta Luigi Brugnaro di Coraggio Italia – È riconosciuto da tutti il suo piglio imprenditoriale e la sua capacità amministrativa nella gestione del bilancio comunale, pre-requisito fondamentale per consentire alla macchina burocratica e amministrativa di erogare servizi alla cittadinanza e alle imprese. La sua capacità di tenere i conti in ordine spicca particolarmente in un contesto che vede tanti Enti pubblici in dissesto finanziario. Un benvenuto quindi a Sergio Abramo. Sto girando la Calabria in queste settimane e l’onda “fucsia” sta crescendo”.