Il sindaco di Satriano chiarisce sulla vicenda Targa System: “Nessun sequestro del bilancio”

Il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti, interviene per fare chiarezza sulla vicenda che coinvolge il sistema di controllo veicolare “Targa System” utilizzato nel comune.

Con una nota sui social, il primo cittadino smentisce categoricamente alcune delle notizie circolate, in particolare quella relativa al presunto sequestro del bilancio comunale.

“Non è stato sequestrato alcun bilancio”, ha dichiarato Chiaravalloti, spiegando che la Guardia di Finanza ha eseguito un’acquisizione documentale, e non un sequestro. “Abbiamo dimostrato che, anche per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada, il Comune di Satriano rispetta la relativa norma di legge”, ha aggiunto il sindaco, sottolineando la piena trasparenza dell’amministrazione. A riprova di ciò, è stata fornita agli inquirenti anche documentazione aggiuntiva per “dimostrare il perfetto utilizzo che il nostro Comune fa di tale apparecchiatura”.

Le precisazioni del sindaco

​Chiaravalloti ha voluto specificare alcuni punti chiave per fugare ogni dubbio sulla gestione del dispositivo. Ha precisato che il Targa system è installato sul veicolo della polizia locale e non sugli impianti di videosorveglianza. Le sanzioni, quando possibile, vengono contestate immediatamente dagli agenti.

Il sindaco ha inoltre chiarito che la gestione delle sanzioni è affidata internamente alla Polizia Locale e non a una ditta esterna, come avviene in altri comuni.

Riguardo al dispositivo in sé, Chiaravalloti ha confermato che è stato “posto sotto sequestro in via preventiva come prevede la prassi” e affidato in custodia alla stessa Polizia Locale.

Fiducia nella Procura

​Il primo cittadino si è detto fiducioso che la Procura, una volta analizzata la documentazione fornita, “provvederà subito a riconsentire al nostro comune il proseguimento dell’attività di Targa system”. Il sindaco ha infine ricordato che già a maggio il Comune di Satriano aveva ricevuto un plauso dal Prefetto per il buon operato nella gestione di tali sistemi.