Il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, saluta Domenico Costarella: “Un orgoglio per la nostra città”

Parole di profonda stima e di affetto istituzionale quelle rivolte dal sindaco di Soverato, Daniele Vacca, al dottor Domenico Costarella in occasione della conclusione del suo mandato alla guida della Protezione Civile della Regione Calabria.

​Un passaggio di testimone di alto profilo che ha spinto il primo cittadino a voler rimarcare non solo le doti professionali del dirigente regionale, ma anche e soprattutto il suo legame viscerale con il territorio soveratese.

​”Grande professionalità, competenza e dedizione”

​Nel messaggio diffuso dall’Amministrazione comunale, il sindaco Vacca ha voluto mettere in luce l’impegno e i risultati conseguiti da Costarella durante il suo percorso alla guida di un settore strategico e complesso come quello della Protezione Civile calabrese.

​“Un sincero ringraziamento al Dott. Domenico Costarella, che lascia la guida della Protezione Civile della Regione Calabria, dopo aver svolto il suo incarico con grande professionalità, competenza e dedizione” — ha dichiarato il sindaco Vacca a nome dell’intera giunta e della cittadinanza.

​Un lavoro silenzioso ma costante, spesso in prima linea nella gestione delle emergenze e nella pianificazione territoriale, che ha caratterizzato gli anni del suo mandato regionale guadagnandosi il rispetto delle istituzioni e delle comunità locali.

​Un figlio di Soverato che dà lustro alla comunità

​Ma per la cittadina ionica, il congedo di Costarella dalla Protezione Civile regionale assume anche una forte valenza identitaria ed emotiva. Il dirigente, infatti, è originario di Soverato, un dettaglio che il primo cittadino ha voluto sottolineare con particolare orgoglio.

​“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, esprimo gratitudine per il prezioso lavoro svolto e i migliori auguri per le sfide future” — ha aggiunto Vacca, sottolineando come la figura di Costarella rappresenti un modello positivo: “Un orgoglio in più per la nostra città, perché Domenico è anche un figlio di Soverato, che ha saputo distinguersi e dare lustro alla nostra comunità.”

​L’articolo si chiude con un caloroso augurio per il futuro professionale del dottor Costarella, suggellato da un semplice ma sentito: “Grazie Domenico, e in bocca al lupo per tutto ciò che verrà!”