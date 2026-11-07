Il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, saluta Domenico Costarella: “Un orgoglio per la nostra città”

Parole di profonda stima e di affetto istituzionale quelle rivolte dal sindaco di Soverato, Daniele Vacca, al dottor Domenico Costarella in occasione della conclusione del suo mandato alla guida della Protezione Civile della Regione Calabria.
Un passaggio di testimone di alto profilo che ha spinto il primo cittadino a voler rimarcare non solo le doti professionali del dirigente regionale, ma anche e soprattutto il suo legame viscerale con il territorio soveratese.
”Grande professionalità, competenza e dedizione”
Nel messaggio diffuso dall’Amministrazione comunale, il sindaco Vacca ha voluto mettere in luce l’impegno e i risultati conseguiti da Costarella durante il suo percorso alla guida di un settore strategico e complesso come quello della Protezione Civile calabrese.
“Un sincero ringraziamento al Dott. Domenico Costarella, che lascia la guida della Protezione Civile della Regione Calabria, dopo aver svolto il suo incarico con grande professionalità, competenza e dedizione” — ha dichiarato il sindaco Vacca a nome dell’intera giunta e della cittadinanza.
Un lavoro silenzioso ma costante, spesso in prima linea nella gestione delle emergenze e nella pianificazione territoriale, che ha caratterizzato gli anni del suo mandato regionale guadagnandosi il rispetto delle istituzioni e delle comunità locali.
Un figlio di Soverato che dà lustro alla comunità
Ma per la cittadina ionica, il congedo di Costarella dalla Protezione Civile regionale assume anche una forte valenza identitaria ed emotiva. Il dirigente, infatti, è originario di Soverato, un dettaglio che il primo cittadino ha voluto sottolineare con particolare orgoglio.
“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, esprimo gratitudine per il prezioso lavoro svolto e i migliori auguri per le sfide future” — ha aggiunto Vacca, sottolineando come la figura di Costarella rappresenti un modello positivo: “Un orgoglio in più per la nostra città, perché Domenico è anche un figlio di Soverato, che ha saputo distinguersi e dare lustro alla nostra comunità.”
L’articolo si chiude con un caloroso augurio per il futuro professionale del dottor Costarella, suggellato da un semplice ma sentito: “Grazie Domenico, e in bocca al lupo per tutto ciò che verrà!”