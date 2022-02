Il Soroptimist Club di Soverato celebra la “Giornata contro il Bullismo ed il Cyberbullismo”

Il Soroptimist Club di Soverato in occasione della “Giornata contro il Bullismo ed il Cyberbullismo”, che si celebra oggi 7 febbraio, ha inteso realizzare un manifesto contenente un decalogo di azioni che vadano a contrastare questi fenomeni dilaganti che rappresentano le due facce di una stessa medaglia, in quanto il Cyberbullismo è la manifestazione in rete del bullismo.

Il bullo è quel soggetto che non rispetta le regole e mette in atto prevaricazioni ripetute verso chi viene reputato diverso, più debole. Chiunque di noi assista o venga a conoscenza di un atto di bullismo non deve rimanere indifferente ma ha il dovere di denunciare presso le strutture preposte, di aiutare e sostenere le vittime.

Allo stesso modo, chi è vittima di bullismo deve trovare il coraggio di rompere il silenzio e raccontare quanto subìto.

Bisogna arginare questa grave epidemia di Bullismo e Cyberbullismo, in aumento non solo fra gli adolescenti, ma, sempre di più frequentemente, fra i bambini, come risulta dai dati accertati:

46% nelle scuole primarie, 35% nelle scuole superiori di I° grado.

Questo decalogo è una risposta, se pure parziale, ad uno dei grandi problemi del nostro tempo, oramai diffuso anche nelle aree più avanzate: la povertà educativa, condizione da cui si generano problemi, se non talvolta addirittura drammi, che vanno diffondendosi in strati sociali sempre più ampi e in fasce di età sempre più giovani.

Non è un caso che l’OMS abbia individuato nel bullismo “un fattore predittivo per la futura violenza contro le donne”, capace di compromettere una crescita serena e matura, in grado di segnare la vita di molti giovani, di lasciare un profondo e incancellabile disagio, fino a portare a tragedie (im)previste.