​Il sorriso più bello del Foro Italico: Sofia, la piccola guerriera calabrese che ha incantato Roma con Sinner

Ci sono vittorie che vanno ben oltre il tabellone luminoso di un torneo, oltre i trofei sollevati al cielo e i punti del ranking mondiale. Jannik Sinner gli Internazionali d’Italia li ha vinti due volte in pochi minuti: la prima sul campo, battendo Casper Ruud in finale, e la seconda pochi istanti prima di giocarla, stringendo la mano a Sofia.

La bambina che ha accompagnato l’idolo del tennis mondiale sul prato rosso del Centrale è originaria di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Una manciata di passi, dal tunnel degli spogliatoi fino al cuore del campo, che ha commosso il pubblico del Foro Italico e fatto il giro del web in pochissimi minuti.

​Un passo lento per una grande storia

​Mentre la tensione per la finale era alle stelle, Sinner ha mostrato la stoffa del vero campione anche fuori dal gioco: ha rallentato il passo, si è adeguato ai tempi della bambina e le è rimasto accanto, tenendola per mano sotto gli applausi scroscianti di un intero stadio in piedi per loro.

Dietro quel momento di straordinaria tenerezza c’è una storia di coraggio. Sofia è infatti una piccola paziente oncologica, attualmente in cura presso il reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma.

A svelare l’identità della bambina, con profondo orgoglio, è stato il sindaco di Polistena, Michele Tripodi:

​”Si chiama Sofia ed è la nostra piccola grande combattente.”

​Il progetto: dal reparto d’ospedale al Centrale

​La presenza di Sofia sul campo da tennis più importante d’Italia non è stata casuale. La bambina ha partecipato al progetto “Tennis & Friends in Corsia”, un’iniziativa promossa dal Policlinico Gemelli insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

L’obiettivo del progetto è tanto semplice quanto terapeutico: regalare ai piccoli pazienti che lottano contro la malattia una giornata di svago, normalità e gioia totale, fianco a fianco con i grandi miti dello sport.

Per qualche minuto, le terapie e la quotidianità della corsia d’ospedale sono rimaste fuori dai cancelli. Dalla Calabria a Roma, con la forza dei suoi pochi anni e un sorriso contagioso, Sofia ha conquistato il Foro Italico, ricordando a tutti quale sia la partita più importante da vincere.