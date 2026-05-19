​Il sorriso più bello del Foro Italico: Sofia, la piccola guerriera calabrese che ha incantato Roma con Sinner

Ci sono vittorie che vanno ben oltre il tabellone luminoso di un torneo, oltre i trofei sollevati al cielo e i punti del ranking mondiale. Jannik Sinner gli Internazionali d’Italia li ha vinti due volte in pochi minuti: la prima sul campo, battendo Casper Ruud in finale, e la seconda pochi istanti prima di giocarla, stringendo la mano a Sofia.
La bambina che ha accompagnato l’idolo del tennis mondiale sul prato rosso del Centrale è originaria di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Una manciata di passi, dal tunnel degli spogliatoi fino al cuore del campo, che ha commosso il pubblico del Foro Italico e fatto il giro del web in pochissimi minuti.
Un passo lento per una grande storia
Mentre la tensione per la finale era alle stelle, Sinner ha mostrato la stoffa del vero campione anche fuori dal gioco: ha rallentato il passo, si è adeguato ai tempi della bambina e le è rimasto accanto, tenendola per mano sotto gli applausi scroscianti di un intero stadio in piedi per loro.
Dietro quel momento di straordinaria tenerezza c’è una storia di coraggio. Sofia è infatti una piccola paziente oncologica, attualmente in cura presso il reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma.
A svelare l’identità della bambina, con profondo orgoglio, è stato il sindaco di Polistena, Michele Tripodi:
”Si chiama Sofia ed è la nostra piccola grande combattente.”
Il progetto: dal reparto d’ospedale al Centrale
La presenza di Sofia sul campo da tennis più importante d’Italia non è stata casuale. La bambina ha partecipato al progetto “Tennis & Friends in Corsia”, un’iniziativa promossa dal Policlinico Gemelli insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).
L’obiettivo del progetto è tanto semplice quanto terapeutico: regalare ai piccoli pazienti che lottano contro la malattia una giornata di svago, normalità e gioia totale, fianco a fianco con i grandi miti dello sport.
Per qualche minuto, le terapie e la quotidianità della corsia d’ospedale sono rimaste fuori dai cancelli. Dalla Calabria a Roma, con la forza dei suoi pochi anni e un sorriso contagioso, Sofia ha conquistato il Foro Italico, ricordando a tutti quale sia la partita più importante da vincere.