L’Associazione Il Sotterraneo A.P.S. accende l’incanto del Natale a Gasperina con “I Luminari e Santu Nicola”, tra innovazione e tradizione.

Le festività natalizie stanno per avvolgere Gasperina in un’atmosfera magica, con luminarie scintillanti, e iniziative speciali che renderanno il centro storico un luogo incantato. Il 6 dicembre 2024 alle ore 17:30 l’Associazione “il Sotterraneo Aps” darà il via agli eventi che accompagneranno residenti e non, durante le festività natalizie.

Un cuore pulsante di luci attraverserà via San Giuseppe creando un’atmosfera accogliente e festosa. Ogni angolo sarà decorato con installazioni da fotografare, apertura di stand enogastronomici con zeppole e mulinedhi.

Sarà acceso simbolicamente il “Fuoco di San Nicola” per ricordare questa antica usanza gasperinese tra innovazione e tradizione . Sottofondo musicale con la tradizionale Zampogna e Pipita suonate da Francesco e Pantaleone .

A tenere col fiato sospeso i bimbi ci saranno lo spettacolo del mangiafuoco Ro Bito e tante altre sorprese.

Gasperina entra dunque nel pieno clima natalizio con un suggestivo percorso illuminato per far rivivere ai visitatori la magia del Natale tra luci, suoni e colori che faranno da sfondo per le foto natalizie di rito.