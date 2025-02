Il soveratese Alessio Matacera ottiene la qualifica di allenatore FIDAL

Alessio Matacera: “Un importante traguardo di passione e dedizione nel Mondo della Preparazione Atletica come Allenatore FIDAL”

Dopo tre anni di studio intenso, sacrifici e impegno, Alessio Matacera ha ottenuto la qualifica di allenatore FIDAL, un traguardo che rappresenta il coronamento di un percorso tanto ambizioso quanto impegnativo.

A rendere questo risultato ancora più significativo è stato l’accesso a un corso nazionale altamente selettivo, riservato a pochi candidati scelti per meriti, con posti estremamente limitati. Alessio è stato l’unico calabrese a ottenere questo prestigioso riconoscimento, rappresentando la sua regione in un contesto di eccellenza. Per raggiungere questo obiettivo ha affrontato numerose sfide, tra cui lunghi spostamenti per seguire le lezioni in presenza.

Le trasferte lo hanno portato a Formia, presso il celebre centro sportivo olimpico, e a Ostia, dove ha avuto l’opportunità di formarsi in ambienti altamente qualificati. Il tutto accompagnato da un notevole investimento economico, segno della sua determinazione e della volontà di raggiungere il massimo livello formativo possibile.

Lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: è proprio nell’atletica che ha mosso i primi passi in ambito sportivo molti anni fa. Dopo tanto tempo, desiderava tornare sui campi, e questo percorso gli ha permesso di rivivere quell’atmosfera unica che solo la “regina dello sport” sa dare.

“Ottenere questo titolo non è stato solo un traguardo personale, ma anche la realizzazione di un sogno che mi ha spinto a dare il massimo ogni giorno. L’atletica mi ha accompagnato fin da giovane.

Da allievo ero un buon velocista e riuscivo a correre i 200 metri piani in 24” e mezzo. Tornare a calcare le piste, viverne di nuovo l’atmosfera e dedicarmi alla preparazione degli atleti ha risvegliato in me emozioni profonde, facendomi sentire di nuovo a casa”, racconta Alessio.

Ora, con questa qualifica, è pronto a mettere le sue competenze al servizio dello sport e della

preparazione atletica, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla crescita di questa disciplina.

Il suo impegno prosegue all’interno della ASD Poliporto Soverato, sua attuale società sportiva, dove ha ritrovato i suoi vecchi compagni di allenamento.

La ASD Poliporto Soverato ha voluto commentare questo traguardo con un messaggio di riconoscimento: “Siamo orgogliosi di avere tra noi un professionista come Alessio, che con impegno e dedizione ha raggiunto un risultato così prestigioso. Il suo percorso rappresenta un esempio per tutti coloro che credono nei valori dell’atletica e dello sport. Siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per la crescita del nostro ambiente sportivo.