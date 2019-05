Il soveratese Alessio Matacera trionfa alla selezione Sud Italia di Polignano a Mare

L’atleta Soveratese, Alessio Matacera, fa il pieno alla selezione Sud Italia della FCFN, Federazione Cultura Fisica Natural, che si è svolta nella bellissima Polignano a Mare (BA) il 27 Aprile.

Alessio, Soveratese purosangue, sul palco del teatro Vignola primeggia nella categoria BB Leggeri e BB Master dove sbaraglia un agguerrita concorrenza.

“Si tratta di un traguardo importante, giunto in una giornata all’insegna dello sport pulito come piace a me. E’ stato bello incontrare ragazzi che condividono la mia stessa passione e un onore conoscere atleti di caratura mondiale come Stefano Travaglini”

Ora l’appuntamento è il 15 Giugno a Bologna, dove Alessio se la vedrà con i vincitori della selezione Nord Italia.