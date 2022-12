Il soveratese Giuseppe Pipicelli insignito della stella d’oro del Coni

Nella prestigiosa location del Teatro Cilea di Reggio Calabria al Soveratese Dott. Giuseppe Pipicelli è stata consegnata la stella d’oro del Coni la più alta onorificenza sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il dott. Pipicelli è il primo soveratese a ricevere tale importantissimo riconoscimento.

Già Direttore della Unità Operativa Complessa di Diabetologia e Dietologia dell’Asp di Catanzaro è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali in tema di Diabete e Nutrizione e di libri nello stesso ambito scientifico. In ambito sportivo, ambito in cui il dott. Giuseppe Pipicelli è impegnato da oltre 50 anni, lo stesso ha un palmares di altissimo livello.

Arbitro benemerito di eccellenza della Federazione Italiana Pallacanestro nelle stessa Federazione ha ricoperto l’incarico, per oltre 15 anni , di sostituto procuratore federale. Ma il suo impegno in ambito sportivo non si è fermato solo alla pallacanestro. Collaboratore antidoping delle Federazione Italiana Giuoco Calcio è attualmente dal 2017 Delegato Regionale delle Federazione Italiana Giuoco Handball e da oltre 25 anni fiduciario C.O.N.I. di Soverato.

Anche in ambito sociale si è distinto promuovendo l’attività fisica e sportiva nei pazienti diabetici ed è attualmente il Vice Presidente Italiano dell’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e componente della Commissione Nazionale Coni Aniad.

Dopo aver ricoperto il ruolo di dirigente sportivo di società di Serie B e Serie C Gold di Basket attualmente ha scelto di tornare nella sua Soverato e mettere la sua esperienza al servizio della Nuovo Basket Soverato che milita nel campionato di serie D. (CatanzaroInforma.it)