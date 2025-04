Il soveratese Raffaele Lagani, leggenda SM70, riscrive la storia dell’atletica calabrese: 45’12” è il nuovo record regionale sui 10000 metri

Il vento che ieri pomeriggio accarezzava la pista dello stadio comunale di Cosenza non portava solo i profumi della primavera, ma anche l’eco di un’impresa che entra di diritto negli annali dell’atletica leggera calabrese.

Il protagonista di questa giornata memorabile è Raffaele Lagani, atleta instancabile della categoria SM70, che ha polverizzato il precedente record regionale sui 10000 metri, fermando il cronometro sull’incredibile tempo di 45 minuti e 12 secondi.

Un boato di applausi ha accolto l’arrivo di Lagani, che con la sua consueta grinta e determinazione ha tagliato il traguardo, lasciandosi andare a un sorriso radioso. L’emozione era palpabile tra i presenti, compagni di squadra, familiari e semplici appassionati, tutti testimoni di una performance che va ben oltre il semplice risultato sportivo.

Raffaele Lagani non è un nome nuovo nel panorama dell’atletica master. Da anni calca le piste con passione e dedizione, collezionando successi e dimostrando come l’età sia solo un numero quando la passione per lo sport è così forte. Ma il cronometro di ieri segna un nuovo, importante capitolo nella sua già brillante carriera.

“Sono felicissimo,” ha dichiarato un raggiante Lagani subito dopo la gara, ancora con il fiatone ma con gli occhi che brillavano di gioia. “Mi sono allenato duramente per questo obiettivo e vedere il risultato oggi mi ripaga di tutti i sacrifici. Ringrazio il mio allenatore, la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto.”

Il tempo di 45’12” non è solo un nuovo primato regionale, ma rappresenta anche una prestazione di altissimo livello nazionale per la categoria SM70. Un risultato che testimonia la straordinaria condizione fisica di Lagani e la sua meticolosa preparazione.

La sua storia è un esempio di longevità sportiva e di come la passione per l’atletica possa continuare a regalare grandi soddisfazioni anche con il passare degli anni. Raffaele Lagani è un modello per i giovani atleti e un’ispirazione per tutti coloro che credono nel potere dello sport come motore di benessere e realizzazione personale.

La Calabria sportiva festeggia oggi il suo campione, un uomo che con la forza delle sue gambe e la tenacia del suo spirito ha scritto una nuova, splendida pagina nella storia dell’atletica regionale.

Il nome di Raffaele Lagani brilla ora ancora più forte nel firmamento dello sport calabrese, un esempio di come la dedizione e la passione possano superare ogni limite e regalare emozioni indimenticabili. E chissà quali altri traguardi questo straordinario atleta ci riserverà in futuro. Una cosa è certa: continueremo a seguirlo con ammirazione e affetto.