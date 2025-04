Il soveratese Raffaele Lagani, Settantenne Volante, infrange il record regionale nella Mezza Maratona

San Benedetto del Tronto è stata teatro di un’emozionante storia di resilienza e di straordinaria forza atletica.

Il soveratese Raffaele Lagani, atleta della Corricastrovillari, ha conquistato oggi un onorevole settimo posto nella categoria SM70 ai campionati italiani di mezza maratona, fermando il cronometro su un impressionante 1h34’44”.

Questo tempo non solo gli è valso un piazzamento di prestigio a livello nazionale, ma ha anche sancito un nuovo record regionale sulla distanza.

L’impresa di Raffaele assume un significato ancora più profondo se si considera il suo passato. Qualche anno fa, l’atleta fu vittima di un pauroso incidente stradale che avrebbe potuto compromettere per sempre la sua passione per la corsa e la sua stessa integrità fisica.

Ma Raffaele ha dimostrato una tenacia e una forza d’animo fuori dal comune, riuscendo non solo a superare le conseguenze dell’incidente, ma anche a tornare a competere ai massimi livelli.

Il record odierno nella mezza maratona segue di appena una settimana un altro importante traguardo raggiunto sulla pista di Cosenza, dove Lagani aveva già stabilito il nuovo primato regionale nei 10.000 metri. Questa incredibile doppietta in un lasso di tempo così breve testimonia la sua eccezionale condizione fisica e la sua incrollabile determinazione.

La mezza maratona è una sfida che mette a dura prova corpo e mente, richiedendo una preparazione scrupolosa e una grande capacità di gestione dello sforzo. Per un atleta della categoria SM70, raggiungere tali performance è un’ulteriore testimonianza di dedizione, disciplina e un amore viscerale per lo sport. Il tempo di 1h34’44” non è solo un record, ma un simbolo di rinascita e di vittoria sulla sfortuna.

La storia di Raffaele Lagani è un potente messaggio di speranza e di ispirazione. La sua capacità di rialzarsi dopo un evento traumatico e di tornare a eccellere nello sport che ama è un esempio luminoso per tutti.

La comunità di Soverato e l’intera Corricastrovillari possono essere immensamente orgogliose di questo atleta straordinario, che con la sua grinta e il suo talento onora i valori dello sport e dimostra come la forza di volontà possa superare ogni ostacolo.

Congratulazioni vivissime a Raffaele Lagani per questo ennesimo, significativo successo. La sua storia è una lezione di vita e un motivo di grande orgoglio per l’atletica calabrese e per tutti coloro che credono nella forza dello spirito umano.