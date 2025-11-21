Il Sud si svuota di futuro: 134mila giovani ogni anno in fuga verso il Nord

Il Mezzogiorno continua a perdere giovani, competenze e risorse economiche. Ogni anno 134 mila studenti e 36 mila laureati lasciano il Sud per proseguire gli studi o cercare migliori opportunità altrove. Una migrazione silenziosa ma costante, che svuota le regioni meridionali e alimenta un divario ormai strutturale con il Centro-Nord.

Secondo le ultime stime, il fenomeno costa al Sud oltre 4,1 miliardi di euro l’anno. Un impatto pesantissimo che non riguarda solo la dispersione di capitale umano, ma anche quella di risorse economiche che finiscono direttamente nelle casse degli atenei e dei territori più attrattivi.

Roma, Milano e Torino restano le destinazioni preferite per chi decide di studiare lontano da casa. Qui si concentrano infatti molte delle facoltà più riconosciute, maggiori opportunità di stage, servizi più strutturati e un mercato del lavoro più dinamico.

Il report evidenzia come gli atenei meridionali abbiano perso 157 milioni di euro in rette universitarie, mentre le università del Centro-Nord ne hanno incassati 277 milioni grazie all’arrivo di studenti provenienti dal Mezzogiorno. Una forbice che mette ulteriormente in difficoltà gli istituti del Sud, già alle prese con strutture meno competitive e minori investimenti.

A ciò si aggiunge un costo diretto per le famiglie meridionali, che devono sostenere spese aggiuntive per mantenere i propri figli fuori sede. L’esborso complessivo è stimato in 120 milioni di euro l’anno, tra affitti, trasporti e costi di vita più elevati nelle grandi città del Nord.

La fuga dei cervelli non riguarda più solo i laureati in cerca di un impiego qualificato, ma coinvolge ormai l’intero ciclo formativo: dall’immatricolazione alla ricerca. Un trend che impoverisce progressivamente il tessuto sociale ed economico del Mezzogiorno e che rischia, senza interventi mirati, di diventare irreversibile.