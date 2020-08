Il super yacht “Stella Maris” solca le acque del golfo di Squillace

Lo splendido yacht “Stella Maris” davanti al litorale di Squillace. Solca le acque del nostro golfo il super yacht targato Italia: costruito a Viareggio, è l’imbarcazione più grande tra quelle realizzate in Italia. Lungo 72 metri, progettato da Espen Oino e Laurent Giles per VSY Yachts di Viareggio, che ridisegna il concetto di lusso e di tradizione sempre più protesi verso la tecnologia d’avanguardia e l’aerodinamica performante.

Ha saloni con altezze fino a 270 centimetri, ponti esclusivo per gli ospiti e per l’armatore Il lusso a bordo è funzionale, ma non si priva di alcuni elementi particolarmente esclusivi come le pareti di vetro nei saloni e nella cabina armatoriale, il solarium in terrazza e la pista d’atterraggio per gli elicotteri. I

nsomma qualcosa per clienti super vip, che, dunque, scelgono la Calabria e il golfo di Squillace, in particolare, per trascorrere la loro dorata vacanza.

Carmela Commodaro – S1TV