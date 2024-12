Il talento bivongese Jacopo Simonetta sempre più in alto

Continua sempre in modo più splendido e convincente la carriera calcistica del giovane talento bivongese Jacopo Simonetta, sicura promessa del calcio italiano. Lo conferma un articolo del giornale Cagliari News,24, che riporto in parte. Il Cagliari tra le giovani promesse e forti talenti annovera giocatori che potrebbero emergere nell’immediato futuro.

E proprio perché la squadra rossoblù ha avuto sempre un occhio di riguardo verso i giovani investendo e puntando su una formazione di qualità su strutture all’avanguardia. Tra i nomi più interessanti, afferma il cronista, c’e’ il giovanissimo Jacopo Simonetta, un centrocampista dotato di grande visione di gioco, e tecnica sopraffina, ceduto da poco al Como, Jacopo ha dimostrato, da sempre, nonostante la sua giovane età di essere uno dei più promettenti calciatori, dopo essersi fatte le ossa nella Spal e successivamente qui nella giovanile del Cagliari in attesa di andare a fine campionato a Como.

Per la sua invidiabile bravura il suo ingaggio e’ stato molto elevato, ben un milione di euro circa, una cifra molto ragguardevole e importante per un ragazzo classe 2006. Il talento bivongese dimostra di essere in possesso di uno sconvolgente dribbling , preciso nei passaggi e negli assist e un notevole e singolare fiuto del goal.

Grazie alla sua notorietà e bravura ha partecipato in estate ad un torneo giovanile di calcio in America e anche l’ si e’ contraddistinto segnando tre bellissime reti. Per il suo estro e buona visione di gioco nel passato e’ stato convocato,anche nella nazionale italiana di calcio jumiores. Una carriera cosi’ rosea luminosa e piena di successi non puo’ che presagire ad un debbutto nel prossimo campionato nellla squaddra del Como senior.AUGURI JACOPO E BUONE FESTE DAL TUO SUPERTIFOSO MARIO MURDOLO.