Il Teatro Comunale di Catanzaro compie 8 anni e festeggia con “AbraCalabria” di Annalisa Insardà

Un compleanno speciale, una serata da non perdere, un appuntamento con l’emozione autentica: domenica 4 maggio alle ore 18:30, il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro spegne otto candeline e invita il suo pubblico a festeggiare con “AbraCalabria”, lo straordinario spettacolo di e con Annalisa Insardà, attrice, regista e autrice tra le voci più potenti del teatro contemporaneo meridionale.

“In questi otto anni, il Teatro Comunale ha acceso luci, costruito visioni, condiviso emozioni, anche nei momenti più bui. Per questo anniversario, la scelta non poteva che ricadere su uno spettacolo che parla al cuore della città e della Calabria tutta: “AbraCalabria”, un reading teatrale che è al tempo stesso poesia, provocazione e carezza”, afferma il direttore artistico del Teatro Comunale Francesco Passafaro.

Lo spettacolo – intenso, lucido, struggente – è un viaggio tra le ombre e le luci della nostra terra, un racconto che affronta con coraggio le contraddizioni del Sud, la bellezza negata, i sogni spezzati, ma anche la resilienza e l’umanità che resistono e rinascono. Con la sola forza della parola, un leggio e qualche proiezione, Annalisa Insardà dà corpo e voce a un monologo che è denuncia sociale e dichiarazione d’amore, un invito a guardare la Calabria con occhi nuovi, senza retorica, ma con profonda verità.

“AbraCalabria” è un inno alla consapevolezza e alla responsabilità, un’opera che interroga e commuove, che scuote e consola. Un momento di teatro necessario, soprattutto in un tempo in cui è urgente riscoprire il valore delle radici e del pensiero critico, anche attraverso l’arte.

Il compleanno del Teatro Comunale è anche la Giornata mondiale del Teatro Comunale, un’occasione per dire grazie a chi ha creduto in questo spazio, a chi ha riempito le poltrone, a chi ha applaudito, riso, pianto, partecipato. A chi, semplicemente, c’è stato. Infatti, ci sarà una sorpresa speciale per tutti gli spettatori presenti: a fine spettacolo, infatti, come ogni anno, premieremo i migliori Amici del Teatro Comunale.