Il Teatro Politeama di Catanzaro apre il sipario della Urban Trekking in città

Saverio Marincola e Rachele De Nobili innamorati catanzaresi contro le avversità di un tempo in Città.

Urban Trekking cominciata dal Teatro Politeama e itinerante per i viali del Centro Storico. Si rivive finalmente una storia di vero amore, quella di Saverio Marincola e Rachele De Nobili, appartenenti.a famiglie rivali di Catanzaro.

Organizzato dalla Cooperativa ARTEMIDE e con validissimi interpreti dei personaggi piu’ noti incarnanandi l’ epoca di un tempo cpsi’ presente. Un sipario aperto con una delle musiche di Nino Rota e dal titolo “Love Story”, colonna sonora dell’ omonimo film ma, stavolta, nel suono di John Nistico al Sax.

Arte, Musica, Storia e Cultura fanno battere il cuore del numeroso pubblico presente e del tutto attento alla magnifica rappresentazione storica. Il viaggio si conclude presso il Palazzo De Nobili con l’ ultima triste scena del fratello di Rachele che implora un perdono mai arrivato dopo aver ucciso Saverio il suo “amore” per sempre.

URBAN TREKKING resta una più che opportuna iniziativa anche “social” per chiunque colga quegli istanti della nostra cultura, tra gesta e scene realmente accadute, sulla vivida ebrezza di quelle note e colonne sonore che inebriano quel sassofono che contempla le opere di Autumn Leaves, What A Wonderful World, Ain’ t No Sunshine When She’s Gone e Besame Mucho.

John Nistico ringrazia tutti per l’ invito e la condivisione di un enorme progettualita’ culturale, anche scientifica per quel teatro all’ aperto che riafferma la Citta’ quale culla di una storia “infinita”.