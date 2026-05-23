“Il tesoro che condividi”: il progetto di bambini di Soverato Superiore vince il 1° Premio al Concorso Nazionale Follereau

Siamo felici di condividere una bella notizia per tutta la nostra comunità: il progetto “Il tesoro che condividi”, realizzato dai bambini del catechismo della Parrocchia Maria SS. Addolorata di Soverato Superiore, ha vinto il 1° premio al Concorso Nazionale Follereau.

La commissione ha riconosciuto il valore educativo, originale e creativo del percorso. Un riconoscimento che premia non solo l’impegno dei più piccoli, ma anche la bellezza di un’idea semplice: trasformare i valori del Vangelo in gesti concreti.

Attraverso un’attività ispirata agli insegnamenti di Raoul Follereau e al messaggio evangelico, i bambini hanno riflettuto su cosa significa davvero condividere. Hanno parlato di solidarietà, accoglienza e cura dell’altro, e lo hanno fatto con le mani e con il cuore.

Il simbolo del percorso è stato un cuore-salvadanaio e delle “monete del bene”: piccoli segni creativi che hanno aiutato i bambini a trasformare la loro creatività in un messaggio autentico di fraternità. Ogni moneta era un impegno, un pensiero buono, un gesto verso gli altri.

Un grazie speciale va alla nostra referente parrocchiale la prof.ssa Anna Maria Papatola, che ci ha proposto di partecipare a questo concorso.

Questo premio ci ricorda una verità grande: anche i più piccoli sanno essere portatori di valori che costruiscono il mondo. La loro capacità di accogliere, di donare e di guardare l’altro con occhi puliti è un invito per tutti noi adulti.

Ringraziamo i bambini per l’entusiasmo e i catechisti che li hanno accompagnati in questo cammino. Che “il tesoro che condividi” continui a crescere, giorno dopo giorno, nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia.

La catechista Anna Maria Procopio