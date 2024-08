Il Treno degli Dei: i numeri del successo

Superati i 1000 viaggiatori a bordo del Treno degli Dei di Associazione Ferrovie in Calabria: non c’è probabilmente dato più importante, ad esprimere il nuovo entusiasmante successo di questa iniziativa di valorizzazione del territorio calabrese attraverso il turismo ferroviario, giunta ormai alla sua terza edizione.

Da Paola a Reggio Calabria Centrale, a bordo delle carrozze storiche di Fondazione FS Italiane / FS Treni Turistici Italiani, trainate da un mito della trazione elettrica FS, ovvero il Caimano E656, è stato possibile raggiungere comodamente, in sicurezza, e contemporaneamente facendo un salto nel passato delle nostre ferrovie, le località turistiche di Pizzo, Tropea, Bagnara, Scilla e Reggio Calabria, lasciando a casa l’automobile.

Il tutto in orario serale/notturno, ovvero quello maggiormente interessato dal traffico stradale che spesso, nel mese di agosto, rende difficilmente raggiungibili in auto queste ambite mete del turismo calabrese: il successo del Treno degli Dei, è scaturito anche da ciò, oltre alla bellissima esperienza di viaggio a bordo del treno storico, e gli itinerari turistici appositamente ideati con i nostri partner e dedicati a viaggiatori del convoglio storico.

Dalla visita guidata al centro storico di Pizzo, la Chiesa di Piedigrotta , Pizzo , Calabria , il Castello Murat – Pizzo Calabro , alla minicrociera in motonave alla scoperta della Costa Viola con Foti Crociere , finendo alla visita serale al Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria , Il Treno degli Dei è stata anche un’occasione per far conoscere e pubblicizzare ulteriormente le bellezze calabresi, ma anche le bontà del territorio: alla stazione di Bagnara, accompagnati dai balli delle bagnarote in costume d’epoca, infatti, i viaggiatori sono stati accolti con degustazioni di prodotti enogastronomici della città del pesce spada e della Costa Viola.

La bellissima avventura, per quest’anno, è quindi terminata ieri con la quinta e ultima corsa: grazie al sostegno della Regione Calabria , ed in particolare agli Assessorati al Turismo, all’Agricoltura ed ai Trasporti che anche quest’anno hanno rinnovato la fiducia alla nostra Associazione, i turisti presenti sul territorio, ma ovviamente anche gli stessi cittadini calabresi, hanno potuto usufruire di un’offerta di turismo ferroviario di altissima qualità, il cui successo in queste ore sta facendo il giro d’Italia.

Dai prossimi giorni, saremo al lavoro per programmare l’edizione 2025, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero di corse durante il periodo estivo, vista l’enorme richiesta che molto spesso, purtroppo, non si è riusciti a soddisfare.

Un grande ringraziamento, ancora una volta, va inoltre alla grande famiglia del Gruppo FS Italiane: da Fondazione FS Italiane, a FS Treni Turistici Italiani alla Direzione Business Regionale Calabria di Trenitalia, in un gioco di squadra che ha permesso di gestire il servizio turistico in modo impeccabile.

Grazie alla professionalità, alla gentilezza ed alla passione del personale della Direzione Regionale Calabria di Trenitalia, distaccato sul Treno degli Dei, con i quali abbiamo condiviso momenti indimenticabili!

Grazie inoltre ai nostri partner istituzionali, dal Comune di Pizzo al Comune di Bagnara Calabra che hanno patrocinato l’iniziativa, fino ai nostri partner del settore turistico, che hanno reso possibile la realizzazione di tutti gli itinerari connessi al viaggio in treno storico: dalle guide turistiche, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, agli amici di Foti Crociere e Star-Bus by Soldano che si è occupato dei transfert in bus da/per il porto di Bagnara, passando per la cooperativa Kairos di Pizzo: grazie agli oltre 1000 viaggiatori che hanno scelto l’Associazione Ferrovie in Calabria, per visitare la nostra terra in modo diverso, ecosostenibile, sicuro e divertente, riscoprendo anche la storia entusiasmante delle Ferrovie dello Stato, quotidianamente conservata e promossa da Fondazione FS Italiane con la quale siamo onorati di essere convenzionati da ormai tre anni!

Ricordiamo che, ovviamente, la programmazione di Viaggia in Treno e Scopri la Calabria prosegue, e tanti altri fantastici itinerari usufruibili con i treni Regionali, sono online e prenotabili su www.scoprilacalabriaintreno.it

Roberto Galati

Associazione Ferrovie in Calabria