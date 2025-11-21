Il Tribunale di Catanzaro riabilita la Pro Loco di Soverato

E’ del 19 novembre scorso il provvedimento con cui Tribunale di Catanzaro, ha deciso il procedimento ex art. 700 c.p.c., promosso da Caterina Urzino e Pietro Melia – la prima in qualità di Cons. Vicepresidente del Direttivo ed il secondo quale Presidente onorario della PRO LOCO di Soverato – contro la stessa PRO LOCO – in persona del suo legale rappresentante Giuseppe Chiaravalloti .

Ebbene, il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso con il quale si chiedeva “la immediata sospensione delle indette elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo…” per presunte irregolarità , precisando come “…la procedura seguita dal Consiglio direttivo sia legittima …“

Il Tribunale ha così dato atto della piena regolarità degli atti posti in essere dal Consiglio Direttivo in carica.

L’augurio del Presidente Chiaravalloti, rappresentato e difeso nel procedimento che l’ha visto coinvolto, dagli Avv.ti Amalia Garzaniti e Giuseppe Capogreco, è che quanto affermato dal Tribunale di Catanzaro abbia portato la necessaria chiarezza alla vicenda giudiziaria che ha comportato un periodo di stallo inutile e solo gravoso per le numerose attività della PRO LOCO e che, all’esito del provvedimento l’associazione citato possa ritornare ad operare, si spera, nella massima serenità e trasparenza che l’ha sempre contraddistinta.

LA PRO LOCO SOVERATO ESPRIME PROFONDA SODDISFAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO OTTENUTO IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE.

La Pro Loco Soverato accoglie con grande soddisfazione e con un senso di profonda serenità la recente sentenza del Tribunale, che ha riconosciuto in modo chiaro e inequivocabile la correttezza, la trasparenza e la legittimità del nostro operato. Questo pronunciamento, atteso con fiducia e affrontato con responsabilità, conferma la solidità dei valori che da sempre guidano l’associazione: legalità, rispetto, trasparenza e dedizione verso la comunità.

La decisione del Tribunale non è soltanto un atto di giustizia, ma rappresenta un riconoscimento importante per l’intero lavoro svolto dai volontari, dai soci e da tutti coloro che negli anni hanno sostenuto la Pro Loco Soverato. In un contesto spesso complesso, il nostro impegno è sempre rimasto saldamente orientato alla promozione del territorio, alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla costruzione di iniziative sociali e culturali a beneficio di tutta la cittadinanza.

“Accogliamo questa sentenza con grande serenità e soddisfazione, dichiara il Presidente Chiaravalloti. È la conferma che il percorso intrapreso è stato corretto, limpido e coerente con i valori che hanno sempre guidato la nostra associazione. Questo risultato non è solo nostro: appartiene a tutta la comunità di Soverato, che ci ha sostenuto con fiducia e vicinanza. Continueremo a lavorare con ancora più impegno, nel segno della trasparenza e del servizio al territorio.”

La Pro Loco Soverato rivolge un sentito ringraziamento: ai soci e ai volontari, per l’impegno quotidiano; ai cittadini, per il sostegno costante; alle associazioni e agli enti locali che in questi mesi hanno mostrato vicinanza e fiducia; a chi ha lavorato professionalmente per tutelare e rappresentare correttamente la nostra realtà.

Questa sentenza non segna un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza, con ancora maggiore determinazione, per continuare a essere un riferimento culturale, turistico e sociale per la città di Soverato.