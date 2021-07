Il Vecchio Amaro del Capo conquista il primo posto al Brands award

Vecchio Amaro del Capo ha lo spirito del campione e si aggiudica il primo posto al Brands Award 2021 vincendo il premio ‘Retailer’, in una delle più importanti categorie, quella in cui oltre 100 prodotti sono sottoposti al giudizio degli addetti ed esperti della grande distribuzione, quali buyer, category e direttori acquisti.

La classifica

Brands Award è l’unica iniziativa alla quale non ci si iscrive. La classifica viene redatta valutando tutti i beni del largo consumo presenti oggi sul mercato in base alla crescita di quota di mercato e di vendite per ognuna delle categorie. È una competizione basata sulle migliori performance annue con criteri di selezione riferiti a dati di vendita Iri (uno dei più noti centri al mondo specializzato in Analytics sul mercato del largo consumo), sottoposti al giudizio di tecnici (buyer/category/direttori acquisti della gdo) e dei consumatori.

Vecchio Amaro del Capo non è nuovo a questi risultati, dimostrando la sua attitudine a emergere. Un successo che non si ferma e che rende orgogliosa l’azienda come confermano le parole di Paolo Raisa, direttore commerciale di Gruppo Caffo 1915 che dichiara: «Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto perché questa vittoria rafforza il rapporto con il canale moderno. Essere premiati da una giuria composta da professionisti che scelgono e pianificano la selezione e l’acquisto dei prodotti e conoscono profondamente quello che i consumatori vogliono e le tendenze del mercato, significa essere riusciti a consolidare la relazione con il nostro pubblico che continua a sceglierci come confermano le vendite e come questo premio accredita».

Conclude Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915: «Questo premio conferma che stiamo andando nella giusta direzione e rappresenta il risultato raggiunto grazie alla tenacia e alla determinazione della nostra forza vendita. Un successo che dura nel tempo, basato sulla volontà di non deludere mai chi continua a sceglierci. Vecchio Amaro del Capo è il leader indiscusso della categoria e con il suo carattere unico ha saputo imprimere un nuovo slancio a tutto il comparto. Abbiamo rinnovato le abitudini di consumo andando incontro alle nuove tendenze che chiedono versatilità e nuove proposte».