Il vino DOC Bivongi degustato a Milano

La coltivazione della vite a Bivongi risale ai tempi della Magna Grecia. Infatti, i nostri avi, sfruttando una favorevole condizione climatica cominciarono a produrre una dolce e gustosa uva in terreni collinari e ben esposti al sole. Per poi regalare l’ottimo vino di Bivongi, E’ ovvio che questa importante attività vitivinicola’ ha rappresentato sempre per i bivongesi una valida e importante fonte di ricchezza, E per realizzare un notevole risparmio durante il ciclo produttivo e favorire una piu’ facile commercializzazione nel 1961 i vitivinicultori bivongesi si riunirono in una indovinata e fruttuosa cooperativa Cantina Sociale.

E ancora, grazie alla sua bontà ,al suo buon gusto e qualità il vino di Bivongi ottenne, meritatamente il riconoscimento della Doc. e tutt’ora conserva il primato dell’unico Doc della provincia di Reggio Calabria, dato che il vino di Bianco e’ piuttosto da dessert. E proprio per la presenza di questa unicità e come veicolo di maggiore pubblicizzazione e commercializzazione che ogni anno a Bivongi vengono organizzati due importanti appuntamenti, molto partecipati, la sagra del vino per la festa di San Martino.

Straordinariamente il nostro Doc e’ stato presente al Salone del Gusti di Torino ed continua a mettersi in ottima evidenza nelle piu’ importanti sagre e manifestazioni gastronomiche. Ormai per la sua bontà e gusto e’ venduto in tutti i piu’ grandi centri commerciali, enoteche anche fuori dalla Calabria e cosa piu’ eccezionale e’ arrivato anche in Cina.

Un ruolo molto importante e utile nella divulgazione e valorizzazione del nostro prezioso nettare quello del Consorzio Vini Doc Bivongi, della dinamica e instancabile presidente Adele Anna Lavorata, E grazie a leio i nostri vini sono strati presenti e protagonisti in questi giorni a Milano e durante il quale, tra l’altro, e’ stato raccontato un territorio e i suoi vitigni tra miti e modernità. Questa porzione di Calabria che produce vini di altissima qualità ha detto la Presidente Lavorata, e’ stata sottoposta all’attenzione di molti giornalisti e addetti al settore e successivamente si e’ proceduto alla degustazione da parte di sommelier e comuni cittadini del rosso, rosato e bianco Doc Bivongi.

Ogni qualità di vino e’ stata accompagna da una descrizione dettagliata e puntuale da parte dei produttori presenti, C’e’ da dire che il Doc di Bivongi viene posto in vendita oltre che in confezioni da tre e cinque liti in damigianetta anche nelle tradizionali bottiglie da ristorante diversificate a prezzi molto accessibili ed in questo periodo in confezioni natalizie. Un plauso e un ringraziamento particolare va alla Presidente del Consorzio Bivongi vino Doc Adele Anna Lavorata che si prodiga e si inpegna tantissimo per promuovere il nostro vino e che mi ha dato lo spunto per questo articolo.

Mario Murdolo