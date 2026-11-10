Il vino novello racconta la Calabria: Naturium celebra la cultura del territorio

Da Satriano Marina a Montepaone Lido, la tradizione vitivinicola regionale protagonista delle degustazioni con il “Cinurio” della cantina Tramontana di Reggio Calabria, premiato nel 2025 come miglior vino novello d’Italia

C’è un filo che unisce la vendemmia, le tradizioni contadine e la cultura enogastronomica calabrese. È quello del vino novello, che ogni anno, con l’arrivo di novembre, rinnova un rito antico fatto di convivialità, sapori e memoria collettiva. Un patrimonio che il progetto culturale Naturium, promosso dall’imprenditore Giovanni Sgrò, continua a valorizzare attraverso iniziative capaci di avvicinare i consumatori alle eccellenze produttive della regione.

In occasione della festa di San Martino, gli Urban Market di Satriano Marina e Montepaone stanno ospitando degustazioni dedicate al vino novello calabrese. Un appuntamento che sta raccogliendo un significativo interesse, coinvolgendo tanto gli appassionati di vino quanto un pubblico curioso di scoprire prodotti e tradizioni del territorio.

Al centro dell’iniziativa c’è il “Cinurio”, Calabria IGP Novello dell’azienda vinicola Tramontana di Reggio Calabria, una delle espressioni più interessanti della produzione enologica regionale. Un vino che nel 2025 ha conquistato il titolo di miglior novello d’Italia nell’ambito del XIX Salone nazionale del vino novello, imponendosi in una competizione che ha coinvolto circa cinquanta etichette provenienti da diverse regioni italiane.

Il riconoscimento rappresenta un motivo d’orgoglio per la Calabria e, soprattutto, offre l’occasione per raccontare una tradizione produttiva che affonda le proprie radici nella storia agricola del territorio.

Il Cinurio nasce infatti nell’area grecanica reggina, da uve legate alla tradizione viticola locale. Lo stesso nome richiama la lingua grecanica e il concetto di novità, quasi a sottolineare il legame tra il ciclo della natura e il rinnovarsi delle stagioni.

Ottenuto attraverso la tecnica della macerazione carbonica, il vino si distingue per il colore rosso vivace, i profumi fruttati, la freschezza e la particolare morbidezza al palato. Caratteristiche che ne favoriscono l’apprezzamento anche da parte di chi non è abitualmente orientato verso vini rossi più strutturati.

Ma il significato dell’iniziativa va oltre la degustazione.

La festa di San Martino, celebrata l’11 novembre, rappresenta da secoli un momento simbolico della civiltà rurale. Il vino nuovo segna il passaggio dalla vendemmia all’autunno inoltrato, accompagnando i prodotti stagionali, dalle castagne alle preparazioni della cucina tradizionale. Non a caso, il proverbio popolare ricorda che «A San Martino ogni mosto diventa vino».

Riscoprire questa consuetudine significa recuperare una parte dell’identità culturale delle comunità, riconoscendo nel cibo e nel vino qualcosa che va ben oltre il loro valore commerciale.

È precisamente in questa prospettiva che si inserisce l’attività di Naturium.

Il progetto, che Giovanni Sgrò porta avanti da anni nella fascia ionica catanzarese, propone una visione del consumo legata alla conoscenza delle produzioni locali, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle filiere regionali. Una filosofia che trova concreta applicazione nei punti vendita Urban Market di Satriano Marina e Montepaone Lido, dove particolare attenzione viene riservata alla selezione dei vini calabresi.

Soprattutto a Satriano Marina, la presenza di una cantina particolarmente articolata consente di esplorare una parte significativa del patrimonio enologico regionale, trasformando il momento dell’acquisto in un’occasione di scoperta. Una selezione che comprende anche il Cinurio della cantina Tramontana, disponibile nei due punti vendita Urban Market in occasione delle celebrazioni di San Martino.

L’iniziativa conferma un orientamento che caratterizza il percorso imprenditoriale e culturale di Sgrò: costruire un rapporto più consapevole tra chi produce e chi consuma, facendo della distribuzione alimentare anche uno spazio di incontro tra economia, territorio e cultura.

In una regione che possiede un patrimonio agroalimentare straordinario, ma non sempre adeguatamente raccontato, esperienze di questo tipo contribuiscono a dare visibilità alle produzioni locali e alle persone che ne custodiscono saperi e tradizioni.

Il vino novello, con la sua natura giovane e il suo carattere immediato, diventa così il protagonista di un racconto più ampio. Quello di una Calabria che sa esprimere qualità, competenze e capacità produttive, ma che ha anche bisogno di luoghi e occasioni per farle conoscere.

Perché, in fondo, dietro un calice di vino non ci sono soltanto un vitigno e una tecnica di vinificazione. Ci sono paesaggi, comunità, lavoro e storie che meritano di essere tramandate.

Ed è forse questo il significato più autentico del San Martino di Naturium: riscoprire il valore culturale dei prodotti della propria terra, partendo dai gesti semplici della vita quotidiana.