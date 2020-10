Il Volley Soverato a Ravenna con la novità Shields

Nuova trasferta in vista, la seconda consecutiva, per il Volley Soverato che questa volta farà visita all’Olimpia Teodora Ravenna nel match valevole per la terza giornata di andata. I tre punti conquistati a Martignacco hanno portato ulteriore serenità alle biancorosse che già all’esordio avevano fatto intravedere ottime cose in campo.

C’è ancora molto da lavorare ovviamente con lo staff guidato da coach Napolitano sempre prodigo a dare consigli e preparare le gare nei minimi particolari. Ravenna è reduce dalla sconfitta di Cutrofiano e ha già osservato il proprio turno di riposo; sarà, dunque, il primo match casalingo per la compagine guidata da coach Bendando che ha in organico atlete esperte come la ex di turno Guidi, la schiacciatrice Grigolo e il libero Ricchi.

Il Soverato ha svolto una settimana positiva di allenamenti con la statunitense Shields che disputato le sue prime sedute in palestra con le nuove compagne. La statunitense è stata regolarmente tesserata con gran lavoro della società e sarà da subito a disposizione di coach Napolitano .

Il Soverato raggiungerà Ravenna nella giornata di sabato e domenica mattina sosterrà la seduta di rifinitura. Match che avrà inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Toni Fabio – Prandelli Alessandro. Sará possibile seguire la gara in streaming sulla piattaforma LFV TV.