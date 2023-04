Il Volley Soverato cede in quattro set in casa del Sassuolo

Termina con una sconfitra l’ultima trasferta della stagione per il Volley Soverato che cede in quattro set in casa del Sassuolo. Una partita che la squadra di Chiappini ha giocato a viso aperto mancando nelle parti cruciali del match.

Passiamo all’incontro. Padrone di casa in campo con Masciullo in regia e Vittorini, al centro la coppia Manfredini con Busolini, in banda Civitico e Pistolesi con libero Pelloni. Risponde la squadra di Chiappini con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Gaia Tolotti al suo esordio dall’inizio, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario.

Inizia il match con le ospiti avanti 8-10 e Giugovaz e compagne allungano più avanti sul punteggio di 11-15 e 15-20. Il set sembra prendere la strada biancorossa e Soverato conduce 18-22. Qui, però, arriva un black out per le calabresi che subiscono un parziale di quattro a zero con le locali che impattano sul 22/22. Squadre in parità 23-23 e sono le ragazze di Venco a chiudere 25/23 il parziale.

Secondo set con il punteggio di 6-6 e Sassuolo prova l’allungo sul 9-6 ma Soverato non molla, 11-9. Le ospiti di Chiappini passano a condurre 14-15 e 19-21. Soverato guadagna quattro palle set e chiude 20/25. Terzo set equilibrato ma sono le locali ad allungare 13-10 con la gara che comunque si mantiene equilibrata. Break locale e punteggio di 20-13.

Chiude la squadra padrone di casa con il punteggio di 25/18. Quarto gioco al via con le ragazze di coach Venco sul 5-2; la squadra di casa pian piano aumenta il vantaggio che consente a Busolini e compagne di chiudere il 25/18. Vittoria da tre punti per le locali mentre il Sovetato attende fiducioso l ‘ultimo match della stagione al Pala Scoppa.

Sassuolo 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 25/22; 20/25; 25/18; 25/18

Sassuolo: Pomili, Pelloni (L), Masciullo 3, Dhimitrhiadi ne, Vittorini 13, Scacchetti ne, Bondavalli (L) ne, Manfredini 9, Fornari ne, Busolini 19, Pistolesi 19, Martinez, Civitico 17. Coach: Maurizio Venco

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 12, Cecchi 11, Ferrario (L), Cherepova, Giugovaz 16, Zuliani 1, Salviato ne, Korhonen 22, Tolotti 3, Barbaro 1. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Manzoni Barbara – Licchelli Antonio

DURATA SET: 27′, 25′, 24′, 26′. Tot 1h42′

MURI: Sassuolo 7, Soverato 6