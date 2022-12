Il Volley Soverato cede tre set a uno al Pala Scoppa contro la Omag Marignano

Termina con una sconfitta il girone di andata del Volley Soverato che cede tre set a uno al Pala Scoppa contro la Omag Marignano. Una gara che le ragazze di Chiappini hanno giocato a fasi alterne, mentre le ospiti sono riuscite a mantenere alto il ritmo di gara. Passiamo al match. Volley Soverato in campo con la diagonale Malinov – Korhonen, al centro Pomili e Cecchi, Giugovaz e Schwan con libero Ferrario.

Ospiti in campo con Turco al palleggio e Perovic opposto, al centro Babatunde e Parini, schiacciatrici Rachkovska e Balzonetti con l’ex Caforio libero. Partenza buona da parte delle ospiti che conducono 4-9 e coach Chiappini chiama il suo primo time out dell’incontro. Soverato fatica in questo avvio di match e le ospiti ne approfittano allungando il vantaggio 9-14 e 15-20 quando é ancora time out per le calabresi. Le “zie” di Barbolini spingono e sono brave a respingere il tentativo di rimonta locale, chiudendo il set 17/25.

É sicuramente un Soverato diverso quello che scende in campo nel secondo set e, come testimoniato dal punteggio, le due squadre giocano punto a punto 10-11. Il pubblico di casa sostiene Malinow e compagne che, però, subiscono il break ospite con Marignano avanti di tre punti 13-16, ed é time out Soverato. É la fase principale del secondo set con la Omag che prende il largo e vince il secondo set per 17/25. Al via il terzo set con le padrone di casa avanti 5-4 sulle avversarie. Soverayo vuole cercare di riaprire i giochi e le biancorosse ci mettono cuore e grinta in campo come sempre.

Più tre, 8-5, per le locali e coach Barbolini chiama time out. Giocano bene adesso le biancorosse con Korhonen che mette giù il 15-11; allunga Soverato e sul 17-11 altro time out per Marignano. Spingono le ragazze di Chiappini che conducono 22-12 e chiudono il set 25/12. Riprende la situazione oj mano Marignano nel quarto gioco. Conducono 1-5 e 3-9 le ragazze di Barbolini; fase centrale del set con la Omag avanti 12-14 e Soverato che tenta il recupero.

Lottano le due squadre per cercare di portare a casa punti importanti. Allungo decisivo di Marignano che si portano 13-20; chiude la squadra di Barbolini 15/25 e conquista un successo importante per la propria classifica. Per Soverato si chiude un girone di andata comunque positivo e la squadra di Chiappini si proietta già al match siciliano contro Messina per la prima di ritorno.

Volley Soverato 1

Omag Marignano 3

Parziali set: 17/25; 17/25; 25/12; 15/25

VOLLEY SOVERATO: Malinov, Schwan 17, Cecchi 6, Ferrario (L), Giambanco ne, Cherepova, Giugovaz 6, Zuliani, Salviato (L), Korhonen 20, Pomili 7, Barbaro ne. Coach: Luca Chiappini

OMAG MARIGNANO: Perovic 23, Biagini ne, Bolzonetti 19, Salvatori, Cangini, Rachkovska 11, Covino, Saguatti, Parini 9, Aluigi, Turco 2, Caforio (L), Babatunde 4. Coach: Enrico Barbolini

ARBITRI: Pasciari Luigi – Scarfó Fabio

DURATA SET: 23′, 28′, 22′, 28′. Tot 1h48′

MURI: Soverato 12, Marignano 10