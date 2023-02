Il Volley Soverato domenica al Pala Scoppa contro l’Assitec Sant’Elia

Sfida importante per il Volley Soverato domenica al Pala Scoppa contro la compagine laziale dell’Assitec Sant’Elia. La squadra di coach Luca Chiappini vuole vincere per mettete ipotecare il passaggio alla seconda fase della stagione e tenere dietro Vicenza.

Avversario di turno di capitan Giugovaz e compagne la squadra di coach Nino Gagliardi, ex di turno, con la giocatrice Botarelli opposto dell’Assitec. Sarà una sfida difficile perché nonostante la classifica, la squadra di Gagliardi ha sempre giocato fino alla fine, lottando per conquistare punti importanti. Il pubblico biancorosso é pronto a sostenere le ragazze del presidente Matozzo in questa partita delicata.

Sul match del Pala Scoppa abbiamo ascoltato le impressioni della centrale Sofia Giambanco: “La partita di domenica sarà una sfida impegnativa in particolare modo dal punto di vista emotivo, perché in palio ci sono punti preziosi per la classifica. Questa settimana abbiamo lavorato intensamente in palestra per riuscire ad esprimere il meglio di noi domenica. Giocare al Pala Scoppa sarà un vantaggio, contando sull’importanza sostegno dei nostri tifosi“. Fischio d’inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Scarfó Fabio – Guarneri Roberto.