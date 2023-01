Il Volley Soverato domenica pomeriggio nella tana della capolista Roma

Terza gara in una settimana per il Volley Soverato. La squadra di Luca Chiappini, dopo la bella e convincente vittoria casalinga contro Marsala, sarà di scena domenica pomeriggio nella tana della capolista Roma.

La corazzata guidata da coach Cuccarini ha vinto tutte le partite disputate fino ad oggi, uccidendo in pratica questo girone B è candidando, come da pronostico, alla promozione diretta nella massima serie. Il Soverato contro Marsala doveva reagire e così é stato; d’altronde, in una stagione che fino ad ora ha visto la squadra di Chiappini disputare un torneo contro ogni pronostico da parte degli addetti ai lavori, ci può stare una prova opaca come accaduto a Perugia ma, capitan Giugivaz e compagne stanno dimostrando il loro valore.

C’è sempre stata fiducia nel lavoro dellonl staff guidato da coach Chiappini e non c’è mai stata aria di crisi. Domenica a Roma il Soverayo scenderà in campo per disputare la partita come sempre, contro un avversario che ad oggi non ha rivali.

Testa, cuore e grinta, sono queste le armi con le quali le biancorosse affrontano sempre le gare. La squadra partirà sabato per la Capitale e ad arbitrare il match domenica pomeriggio sarà la coppia Somansino Alessandro – Oranelli Alessandro.