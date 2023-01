Il Volley Soverato eliminato in Coppa Italia

Passa il turno ottenendo la qualificazione ai quarti di finale fi coppa Italia la Futura Giovani Busto Arsizio che supera in gara secca, in casa, le calabresi del Volley Soverato per tre set a zero. Una partita che ha visto le ioniche cedere alle lombarde dopo un incontro giocato a viso aperto.

Passiamo al match. Le locali scendono in campo con Balboni in regia e Zanette nel ruolo di opposto, al centro la coppia Tonello – Botezat, in banda Arciprete e Member con libero Mistretta. Volley Soverato in campo con la diagonale Malinov – Korhonen, al centro Gianbanco e Cecchi, Giugovaz e Schwan con libero Ferrario.

Inizia la gara con le squadre vicine nel punteggio nelle prime battute, 7-6, ma sono le locali a cercare lo spunto decisivo allungando sul 13-7 e 16-11; Soverato cerca di non perdere molto terreno dalle lombarde. Giugovaz e compagne non mollano e nella parte finale è decisiva del gioco si rifanno sotto, portandosi a meno due, 22-20; sul 23-22 Tonello guadagna due palle set per la Futura Giovani che chiude subito 25/22 con Member-Meneh.

Nonostante il primo set perso, la squadra di Chiappini dimostra carattere e nella prima parte del secondo parziale le due squadre sono in parità sul 5-5. Busto prova ad allungare e sul 13-11 é time out per coach Chiappini. Le locali scappano sul più quattro, 15-11. Fasi cruciali di questo secondo set con le ragazze di Amadio avanti 17-11.

Le calabresi sono on difficoltà e cercano di rientrare nel set; reazione delle calabresi che sul 21-13 si riavvicinano recuperando qualche punto, 21-17, con time out per le locali. Al rientro in campo, é Zanette a realizzare il 22-17. La Futura Giovani chiude il set con punteggio di 25/17. Terzo set che nelle prime battute vede le due compagini appaiate sul 6-6.

Si gioca su ogni pallone con le calabresi che non si danno per vinte. Malinov e compagne lottano cercando di riaprire il match. Le locali si portano sul 10-8. Soverato e Busto giocano a viso aperto ma sono le locali che prendono il vantaggio sulle avversarie. La Futura Giovani avanza nel punteggio e chiude il set e la partita per 25/18. Dunque, eliminazione per le calabresi del presidente Matozzo che si rituffano adesso nel campionato.

Futura Volley B.A. 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/22; 25/17; 25/18

Busto Arsizio: Venco 1, Milani ne, Fiorio ne, Badalamenti 3, Balboni 3, Mistretta (L), Morando (L), Tonello 6, Zanette 15, Arciprete 7, Botezat 5, Pandolfi 2, Member 17. Coach: Daris Amadio

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 9, Cecchi 6, Ferrario (L), Giambanco 7, Cherepova, Giugovaz 9, Zuliani, Salviato (L), Korhonen 8, Barbaro ne. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Pecoraro Sergio – Morgillo Davide

DURATA SET: 25′, 25′, 21′. Tot 1h11′

MURI: Busto 11 , Soverato 10